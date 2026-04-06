Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi tờ trình lên UBND TP đề xuất xây dựng nghị quyết về chính sách miễn vé xe buýt cho toàn dân. Để kịp tiến độ triển khai ngay trong quý 2, cơ quan này kiến nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để trình HĐND TP thông qua ngay trong kỳ họp tháng 4 này.

Theo phương án đề xuất, chính sách này sẽ được áp dụng cho 135 tuyến xe buýt hoạt động trong phạm vi TPHCM, bao gồm: 109 tuyến xe buýt có trợ giá và 26 tuyến không trợ giá. Chính sách miễn vé chỉ áp dụng cho các tuyến nội thành và nội tỉnh. Các tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối TPHCM với các tỉnh lân cận sẽ không nằm trong diện điều chỉnh của nghị quyết này.

Dự kiến trong tháng 5, TPHCM sẽ miễn phí vé xe buýt cho toàn dân trên 136 tuyến. Ảnh: TK

Dựa trên tính toán của cơ quan chuyên môn, nếu chính sách được thực thi từ tháng 5, tổng kinh phí hỗ trợ cho 8 tháng còn lại của năm 2026 ước tính khoảng 930 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được trích từ ngân sách thành phố.

Cụ thể, TPHCM hỗ trợ cho các tuyến đang có trợ giá với kinh phí 627 tỷ đồng và 303 tỷ đồng đối với các tuyến không trợ giá.

Theo Sở Xây dựng, việc chi trả cho các đơn vị vận tải sẽ dựa trên hệ thống kiểm soát vé điện tử để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cốt lõi của đề xuất này không chỉ dừng lại ở việc giảm chi phí đi lại cho người dân trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mà quan trọng hơn là thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân.

Chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân được Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5, nhằm giúp giảm chi phí đi lại, thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng để hạn chế ùn tắc, ô nhiễm.

TPHCM đang vận hành 1.780 xe buýt (trong đó có 600 xe điện), hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị bền vững và thân thiện với môi trường.