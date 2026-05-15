Với ông, đây là tọa độ đầu tư “không thể thua được” nhờ sự hội tụ của những giá trị độc bản.

Vị trí, khan hiếm, thời điểm - bộ 3 giá trị ‘vàng’

Ông Đặng Minh Kiên chia sẻ, quyết định đầu tư vào Vinhomes Hải Vân Bay không phải là xuống tiền theo cảm tính. Đây là kết quả của quá trình quan sát dài hơi về sự dịch chuyển của đô thị Đà Nẵng và khu Tây Bắc thành phố, dựa trên những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều chu kỳ thị trường.

“Tôi theo dõi thông tin quy hoạch của Vinhomes Hải Vân Bay từ rất lâu rồi. Bạn bè tôi cũng liên tục gọi hỏi tôi về dự án này như một cơ hội rất lớn của Đà Nẵng trong chu kỳ mới. Ai cũng biết quỹ đất ven biển giờ đây rất hạn chế”, ông Kiên chia sẻ.

Nhà đầu tư Đặng Minh Kiên (trái) đang vận hành một khách sạn tại Đà Nẵng

Theo ông, quỹ đất ven biển trung tâm Đà Nẵng đã cạn kiệt sau nhiều năm phát triển. Trong bối cảnh đó, vùng vịnh dưới chân đèo Hải Vân lại đang mở ra một “tọa độ cuối cùng” đủ lớn để hình thành một đại đô thị biển đúng nghĩa.

“Một đại đô thị quy mô, tầm vóc như thế này, lại nằm sát siêu cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do FTZ, tiềm năng sẽ là vô cùng lớn”, ông Kiên phân tích.

Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu địa thế độc bản và pháp lý sở hữu lâu dài

Chứng kiến quá trình phát triển của Đà Nẵng từ khi còn là một thành phố trẻ, ông Kiên đặc biệt nhạy bén với các thay đổi về quy hoạch và hạ tầng.

“Khi tôi đến khu An Thượng và mua một mảnh đất để xây dựng khách sạn, giá lúc đó chỉ là 3 tỷ đồng, cả khu vực cũng hầu như chưa có gì. Giờ đây, giá thị trường của lô đất này đã lên tới hơn 40 tỷ đồng, tức là tăng hơn chục lần, nhưng không phải cứ muốn mua là mua được”, ông kể.

Theo ông Kiên, nếu An Thượng từng là “vùng đất hứa” của du lịch biển Đà Nẵng cách đây hơn 15 năm, thì nay Vinhomes Hải Vân Bay đang sở hữu lợi thế “không có đối thủ”. Đó là sự cộng hưởng của quỹ đất vịnh biển biệt lập sở hữu lâu dài cùng vị trí tâm điểm của mạng lưới giao thông nghìn tỷ phía Tây Bắc.

Sự khác biệt của Vinhomes Hải Vân Bay, theo ông Kiên, còn nằm ở các giá trị độc bản mà các dự án nội đô không thể sao chép được. Nếu An Thượng hiện nay đã bão hòa và xô bồ, thì Vinhomes Hải Vân Bay là một “ốc đảo” đúng nghĩa với vi khí hậu trong lành, mát mẻ, nơi hơi thở đại ngàn Hải Vân hòa quyện cùng ion âm từ biển cả. Bên cạnh đó là hệ sinh thái nghỉ dưỡng “all-in-one” quy mô bậc nhất miền Trung, từ VinWonders, tổ hợp thể thao, bến du thuyền đến chuỗi tiện ích thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng 5 sao.

“Một đại đô thị với đầy đủ tiện ích như thế này là điều mà khu phố Tây An Thượng không thể có được. Từ thành công của thương vụ đầu tư vào An Thượng ở ngay đầu chu kỳ, giờ tôi thấy cơ hội thành công ở Vinhomes Hải Vân Bay còn lớn hơn rất nhiều lần”, ông Kiên nhận định.

Tiềm năng khai thác không giới hạn của Vinhomes Hải Vân Bay

Với kinh nghiệm nhiều năm làm du lịch và vận hành lưu trú, ông Kiên nhận định các sản phẩm tại Vinhomes Hải Vân Bay mang lại tiềm năng khai thác không giới hạn, đặc biệt khi tệp khách hàng và cộng đồng cư dân đều được định vị ở phân khúc cao cấp với khả năng chi tiêu lớn.

Liền kề Bạch Vân sở hữu tiềm năng khai thác kinh doanh hấp dẫn

Với căn tại khu Bạch Vân, ông Kiên cho biết đã có kế hoạch khai thác mô hình kinh doanh du lịch và dịch vụ cao cấp để đón lượng khách từ VinWonders, cảng Liên Chiểu cũng như dòng chuyên gia, doanh nhân trong tương lai. Trong khi đó, căn biệt thự hướng vịnh tại Đảo Ngọc lại là “tài sản truyền đời” mà ông lựa chọn để gắn bó lâu dài khi chuyển về sinh sống trong tương lai.

“Bất động sản khu An Thượng tôi đang sống khan hiếm và giá cũng rất cao, theo tôi biết phải gấp 3 lần so với giá tại Vinhomes Hải Vân Bay. Do đó, mua lúc này là quá hợp lý. Nếu đợi đến khi cảng Liên Chiểu sầm uất, VinWonders rực rỡ ánh đèn, lúc ấy giá sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác”, ông Kiên nói.

Biệt thự vịnh biển biệt lập tại Đảo Ngọc là chốn an cư mơ ước của nhiều gia đình Đà thành

Trên thế giới, từ Sentosa Cove (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai), những bất động sản ven vịnh gắn với cảng biển, thương mại và du lịch nghỉ dưỡng luôn có tốc độ tăng trưởng phi mã. Riêng tại Palm Jumeirah, giá bất động sản đã tăng khoảng 386%, thậm chí nhiều sản phẩm siêu sang tăng gần 500% chỉ trong giai đoạn 2021-2025, khi hạ tầng và hệ sinh thái hoàn thiện.

Trong quỹ đạo đó, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn đứng trước hàng loạt cột mốc tăng trưởng mới với những “phần thưởng lớn” dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn và biết chớp thời cơ.

