Robert Stirling, Robert Huy và Tống Nhật Minh là những VĐV pickleball chuyên nghiệp thuộc Kamito Pickleball Global Team, từng thi đấu tại nhiều giải PPA trong và ngoài nước vừa chọn làm đại sứ cho dòng vợt pickleball riêng, khi ra mắt sản phẩm RX1 vào ngày 12/8.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, các khách mời được trực tiếp trải nghiệm RX1 và tham gia giải đấu pickleball giao lưu. Hoạt động này tạo không gian kết nối giữa các nghệ sĩ, vận động viên, đối tác và cộng đồng người chơi pickleball.

Các đại sứ trong sự kiện.

Theo nhà sản xuất, RX1 được phát triển theo hướng cân bằng, linh hoạt, dành cho nhóm người chơi đang trong quá trình nâng cao trình độ.

Việc những gương mặt quen thuộc như Lý Hoàng Nam, Huy Khánh và Minh “Tít” cùng xuất hiện trên sân pickleball cũng cho thấy sức hút ngày càng rộng của môn thể thao đang phát triển nhanh tại Việt Nam.