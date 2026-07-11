Sau một ngày tranh tài với những trận đấu hấp dẫn, giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên đã bế mạc cùng những giải thưởng được trao cho các VĐV xuất sắc nhất.

BTC trao cúp cho các VĐV đạt thành tích cao

Trong suốt hành trình 50 năm hình thành và phát triển, An ninh Thủ đô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác thông tin tuyên truyền mà còn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao. Đây là cầu nối quan trọng góp phần gắn kết tòa soạn với bạn đọc, đối tác và cộng đồng, giúp lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Kết quả, Giang Quốc Khánh - Đoàn Minh Tuấn giành ngôi nhất đôi nam; Hoàng Văn Công- Trịnh Thu Thảo nhất đôi nam-nữ; Nguyễn Thành Lợi - Nguyễn Trung Kiên nhất đôi lãnh đạo; giải nhất nội dung đồng đội KOLs và khách mời thuộc về đội KOLs 7.