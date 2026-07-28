Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) được tổ chức thành công tại Hà Nội ngày 28/7. Đại hội bầu BCH gồm 37 người. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Động Lực giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I. Các ông Tô Duy, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Xuân Tài, Phan Thanh Thiên, Trần Mạnh Út, Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó chủ tịch liên đoàn, ông Nguyễn Vũ Nghị làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký.

Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) thành công tốt đẹp. Ảnh: BTC

"Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của một môn thể thao mới, còn góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy kinh tế thể thao và hội nhập quốc tế", ông Lê Văn Thành phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Liên đoàn Pickleball Việt Nam xác định nhiều định hướng đột phá: Phát triển cộng đồng Pickleball trên phạm vi toàn quốc, mở rộng mạng lưới hội viên và CLB; chuẩn hóa hệ thống đào tạo HLV, trọng tài, VĐV và tổ chức thi đấu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, đào tạo và tổ chức hoạt động; mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế Pickleball Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.