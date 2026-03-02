Từ Dubai (UAE), Miss Teen International 2022 Ngô Ngọc Gia Hân cho biết từ tối 28/2, chính phủ UAE đã gửi cảnh báo khẩn cấp đến tất cả thiết bị cá nhân của người dân cùng các hướng dẫn đối phó với thực trạng bất ổn trong khu vực.

Các app giao hàng ngừng hoạt động, có dấu hiệu tình trạng thiếu thực phẩm ở Dubai. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Gia Hân, hầu hết các ứng dụng mua sắm nhu yếu phẩm tại Dubai đã ngừng dịch vụ giao hàng. Các mặt hàng thực phẩm và nước uống bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt trên các kệ hàng. Người dân được khuyến cáo nghiêm ngặt về việc tích trữ nước sạch, dự trữ thực phẩm và đảm bảo các phương tiện giao thông luôn đầy xăng dầu để sẵn sàng cho mọi tình huống. Chính quyền địa phương đặc biệt nhấn mạnh người dân nên ở trong nhà và hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết.

Gia Hân đưa ra lời khuyên bất kỳ ai đang có ý định đến hoặc quá cảnh qua khu vực Trung Đông lúc này cần phải xem xét cẩn thận để đảm bảo an toàn tính mạng.

TikToker Lý Thành Cơ cũng mới có những chia sẻ trải nghiệm căng thẳng đối mặt với ranh giới sinh tử khi bị mắc kẹt tại Jordan trong thời điểm nổ ra xung đột vũ trang giữa Iran và Israel.

Lý Thành Cơ cho biết bị trơ cảm xúc vì tin tức quá lớn so với khả năng đối phó của một cá nhân nhỏ bé. Anh thừa nhận cảm giác bất lực bao trùm vì ngoài việc tìm cách rời đi không thể làm gì khác trước cảnh tượng pháo đạn liên tục thắp sáng bầu trời.

Lý Thành Cơ chia sẻ khoảnh khắc tên lửa bị đánh chặn trên trời. Ảnh: Chụp màn hình

Theo lời kể, tình hình tại khu vực biên giới Jordan vô cùng phức tạp do vị trí địa lý nằm sát Israel, khiến nơi đây trở thành điểm nóng mà các cuộc không kích chắc chắn đi ngang qua. Lý Thành Cơ cùng nhóm bạn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tên lửa từ phía Iran bay tới và bị phía Israel đánh chặn ngay trên bầu trời khu vực Biển Chết.

Sau khi chuyến bay của hãng Turkish Airlines đi Istanbul bị hủy, nhóm của Lý Thành Cơ phải gấp rút di chuyển ra sân bay để tìm kiếm cơ hội. Lựa chọn duy nhất hiện tại là đặt vé của hãng Royal Jordanian để rời khỏi thủ đô Amman.

Trưởng đoàn đã phải quyết định nhanh chóng việc mua hàng chục vé mới cho cả nhóm để ra khỏi Jordan càng sớm càng tốt. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là di chuyển đến Istanbul, nơi có nhiều lựa chọn bay quốc tế để từ đó tìm đường về Việt Nam.

Thông qua đoạn video, Lý Thành Cơ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã nhắn tin chúc bình an và hy vọng cả đoàn sẽ sớm rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Video cảnh tên lửa bị bắn hạ:

Minh Phi

Clip: LTC