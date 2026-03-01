Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đáp trả, Tehran liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh, gây rung chuyển nhiều thành phố lớn như Dubai và Doha.

Tính đến ngày 1/3/2026, hơn 1.400 chuyến bay đến và đi khắp khu vực bị hủy, không phận Iran, Israel, Jordan, Qatar và UAE - đóng cửa hoàn toàn. Hãng Emirates tạm dừng toàn bộ hoạt động tại sân bay Dubai, trong khi Qatar Airways, flydubai và hàng loạt hãng quốc tế khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hoa hậu Gia Hân và TikToker Lý Thành Cơ.

Miss Teen International 2022 Ngô Ngọc Gia Hân đang sinh sống tại Dubai khi xảy ra sự cố. Cô cho biết toàn bộ khu ký túc xá sinh viên rung lắc mạnh khiến mọi người hoảng loạn. Cô có lịch trình bay đến Georgia từ Dubai nhưng chỉ sau khoảng 30 phút lên máy bay, toàn bộ chuyến bay trong khu vực bị hủy đồng loạt.

Sân bay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn - hành lý không thể lấy được do số lượng chuyến bị ảnh hưởng quá lớn, còn việc đặt taxi trở về ký túc xá cũng bất khả thi vì không tài xế nào dám nhận khách. Ngày hôm sau, cô phải quay lại sân bay lần nữa chỉ để nhận hành lý.

Khi quyết định rời Dubai khẩn cấp, Gia Hân tiếp tục gặp trở ngại với ban quản lý ký túc xá vì cần người bảo lãnh song may mắn liên hệ được với chị họ và một người quen tại đây để hỗ trợ. Cô gửi lời khuyến cáo đến những ai đang ở khu vực Trung Đông cần hết sức thận trọng trong thời điểm này.

TikToker Lý Thành Cơ đang lưu trú tại sa mạc Wadi Rum (Jordan) khi sự kiện xảy ra. Anh mô tả bầu không khí bất an bao trùm khi tiếng máy bay phản lực gầm rú trên bầu trời. Kế hoạch ban đầu của anh là bay về Việt Nam qua hãng Emirates với điểm trung chuyển tại Dubai nhưng do các cuộc tấn công nhắm vào Qatar và UAE, chuyến bay buộc phải hủy. Lý Thành Cơ đổi toàn bộ lộ trình, chuyển sang bay thẳng đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi mới về nước.

Anh chia sẻ thêm với VietNamNet chỉ khoảng 2 tiếng sau khi chiến sự xảy ra, hãng Turkish Airlines thông báo hủy chuyến bay ban đầu ngày 2/3, anh chủ động dời lại thành ngày 3/3. Lịch trình bị trễ so với kế hoạch, phát sinh thêm chi phí ở lại.

Ngô Ngọc Gia Hân chia sẻ về trải nghiệm hỗn loạn: