Quân đội Mỹ hôm nay (2/3) thừa nhận 3 chiếc máy bay F-15 Strike Eagles của Mỹ khi tham gia hỗ trợ chiến dịch “Cuồng nộ dữ dội” ở Kuwait đã bị bắn rơi trong một sự cố ‘hỏa lực thân thiện’.

“Trong khi tác chiến giữa cuộc tấn công bởi các tiêm kích, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran, các máy bay của Không quân Mỹ đã bị bắn nhầm bởi lực lượng phòng không Kuwait. Toàn bộ sáu phi công đã nhảy dù và được sơ tán an toàn. Phía Kuwait đã được thông báo về sự việc trên”, đoạn trích thông báo của US CENTCOM viết.

Các tiêm kích F-15. Ảnh: Boeing

Quân đội Mỹ sau đó khẳng định các cơ quan có liên quan đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố ‘hỏa lực thân thiện’ lần này.

Theo chuyên trang Army Recognition, F-15E là tiêm kích tấn công do Mỹ nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trong thập niên 1980. F-15E dài 19,43m; chiều rộng sải cánh 13,05m; cao 5,63m. Trọng lượng rỗng là 14,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 36,7 tấn. Kíp phi công gồm 2 người.

F-15E được trang bị 2 động cơ tua bin phản lực Pratt & Whitney F100-PW-220 với lực đẩy đạt 64,9 KiloNewton/chiếc. Do vậy, tốc độ tối đa F-15E có thể đạt Mach 2,5, tương đương 2.656 km/h.

Ảnh: Airforce-technology/Không quân Mỹ

Dữ liệu quân sự từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tải trọng chiến đấu tối đa của máy bay F-15E là 10,4 tấn vũ khí cùng bán kính chiến đấu lên tới 1.272km. Hệ thống vũ khí gồm một pháo đa nòng M61A1 Vulcan cỡ nòng 20mm với 500 viên đạn và 4 giá treo dưới cánh có thể mang các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm hoặc các loại bom tùy theo nhiệm vụ.

F-15E được lắp đặt radar Raytheon AN/APG-82 có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu đối phương ở khoảng cách tối đa lên tới 185km.