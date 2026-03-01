Israel tấn công bệ phóng tên lửa Iran. Video: JPost

Tờ JPost và báo Times of Israel đưa tin, trong cuộc không kích lớn nhất từ trước tới nay của Không quân Israel (IAF), các máy bay của lực lượng này đã thả hàng trăm quả bom xuống mục tiêu.

Quân đội Israel ra tuyên bố nhấn mạnh: "Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử IAF, được tiến hành sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng với thông tin tình báo chất lượng cao, đồng bộ hóa hàng trăm máy bay cùng một lúc". Các radar và hệ thống phòng không của Iran, đặc biệt ở khu vực gần Israel và thủ đô Tehran đã bị oanh tạc trong đợt không kích đầu tiên.

"Các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Iran đã cho phép mở rộng ưu thế trên không của IAF ở Iran và giáng một đòn nặng nề vào khả năng tấn công chủ lực của Tehran", IDF cho hay.

Trong đợt tấn công thứ 2, Israel đã nhắm vào hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran nhằm giảm khả năng đáp trả của nước này. IDF cho biết thêm, một trong những địa điểm bị tấn công ở khu vực Tabriz là nơi đặt đơn vị tên lửa đạn đạo của Iran. Israel coi các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng.

Theo Iran Watch, kho vũ khí tên lửa của Iran vẫn là một trong những kho lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông. Năm 2022, Tướng Kenneth McKenzie thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhận định Tehran sở hữu “hơn 3.000” tên lửa đạn đạo, con số này chưa bao gồm lực lượng tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Iran được cho đã phóng hàng trăm tên lửa trong cuộc xung đột ngắn ngủi với Israel vào tháng 6/2025 cũng như trong 2 cuộc đụng độ diễn ra vào tháng 4 và tháng 10/2024. Israel đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các kho dự trữ tên lửa, bệ phóng và khả năng sản xuất của Iran.