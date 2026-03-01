Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Tasnim

Hãng Tasnim và truyền hình quốc gia Iran đưa tin, ông Khamenei đã bị sát hại khi đang làm việc tại văn phòng. Trước đó, sử dụng hình ảnh vệ tinh, hãng tin BBC cho biết, một số phần của khu phức hợp có đặt văn phòng của lãnh tụ tối cao ở thủ đô Tehran đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Truyền thông Iran tuyên bố cái chết của ông Khamenei tại văn phòng làm việc là bằng chứng cho thấy các thông tin về việc ông đang ẩn nấp là “chiến tranh tâm lý của kẻ thù”. Chính phủ Iran khẳng định sẽ trả thù cho cái chết của nhà lãnh đạo này.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin thêm, con gái, con rể và cháu của ông Khamenei cũng tử vong trong những cuộc bắn phá dữ dội vừa qua.

Ông Khamenei đã lãnh đạo Iran và cộng đồng Hồi giáo trong 37 năm kể từ khi Imam Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo này qua đời.

Ông Khamenei sinh ra tại thành phố Mashhad, đông bắc Iran vào năm 1939, trong gia đình có bố là một học giả tôn giáo. Ông gia nhập phong trào đối lập tôn giáo của cựu lãnh tụ Khomeini vào năm 1962.

Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Khamenei trở thành Thứ trưởng Quốc phòng và giúp tổ chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Khi ông Khomeini qua đời vào tháng 6/1989, hội đồng các giáo sĩ đã chọn ông Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, sửa đổi hiến pháp để cho phép ông nắm quyền ngay cả khi ông chưa đạt được cấp bậc cần thiết trong số các giáo sĩ dòng Shi'ite.

Kể từ đó, ông Khamenei luôn nắm quyền lực vững chắc trong chính trường và các lực lượng vũ trang Iran. Ông giữ lập trường cứng rắn về các vấn đề đối ngoại, bao gồm cả cuộc đối đầu đang diễn ra với Mỹ, quốc gia ông vẫn luôn nghi ngờ. Ông cũng nhiều lần kêu gọi xóa sổ nhà nước Israel và công khai đặt câu hỏi liệu cuộc tàn sát người Do thái thời Đức Quốc xã có thực sự xảy ra hay không.

Iran đã có 7 tổng thống trong thời kỳ ông Khamenei nắm quyền.

Theo Hiến pháp Iran, người kế nhiệm ông Khamenei sẽ do chính cơ quan đã bầu ông - Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo, gồm 88 giáo sĩ lựa chọn.