Iran tấn công đáp trả, gây nổ rung chuyển ở một số quốc gia trong vùng. Video: Guardian

Hãng thông tấn Tasnim trích dẫn nguồn tin trên nói Mỹ có nhiều hơn một căn cứ ở một số quốc gia và các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran không chỉ giới hạn ở một căn cứ tại mỗi quốc gia.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó cũng tuyên bố tàu chiến hỗ trợ chiến đấu MST của Mỹ đã bị trúng nhiều tên lửa do lực lượng hải quân IRGC bắn. Theo lực lượng này, các tài sản hải quân khác của Mỹ cũng sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa và UAV của IRGC trong các cuộc tấn công đang diễn ra.

Hiện các tàu thuyền trong khu vực liên tục nhận được thông điệp từ IRGC, yêu cầu không tàu nào được phép đi qua eo biển chiến lược này.

Nổ rung chuyển Dubai, Bahrain, Jordan và Kuwait

Theo báo Guardian, chiến dịch tấn công do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran ngày 28/2 đã nhanh chóng leo thang, gây lo lắng và quan ngại trong toàn khu vực Trung Đông.

Đáp trả hành động của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công khách sạn Fairmont nổi tiếng thế giới ở Dubai, khiến khách sạn bốc cháy. Người dân địa phương bàng hoàng chứng kiến ​​một tên lửa của Iran bắn trúng khách sạn 5 sao ở khu vực Palm Jumeirah sang trọng của Dubai. Các video trên mạng xã hội cho thấy lửa bùng phát gần lối vào khách sạn, khiến bốn người bị thương.

Sau đó, chính quyền Dubai cho biết mảnh vỡ từ một UAV bị đánh chặn đã gây ra hỏa hoạn tại khách sạn sang trọng nổi tiếng Burj Al Arab của thành phố. Văn phòng truyền thông Dubai cũng xác nhận một phần của sân bay quốc tế Dubai “bị hư hại nhẹ trong một sự cố", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tại một số nơi khác của Vùng Vịnh, những nơi trước đây được coi là ốc đảo ổn định ở Trung Đông, những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Chỉ vài giờ sau khi những quả bom đầu tiên của Mỹ và Israel phóng đi, Iran đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào hơn 6 quốc gia, kéo theo cả những nơi trước đây chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng leo thang.

Tại Bahrain, một UAV của Iran đã lao vào một tòa nhà cao tầng trong một cuộc tấn công có chủ đích, phát nổ và nhấn chìm tòa nhà chọc trời trong biển lửa. Trước đó, trụ sở của Cơ quan an ninh quốc gia Bahrain cũng bị trúng tên lửa của Iran.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một tên lửa bắn trúng căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở Bahrain. Tại Kuwait, một UAV rơi xuống sân bay chính của nước này, làm một số nhân viên bị thương và gây hư hại cho cơ sở vật chất.

Lực lượng ủy nhiệm tham gia xung đột

Các căn cứ thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân tự xưng, được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã bị Mỹ hoặc Israel tấn công, khiến ít nhất 2 thành viên của nhóm vũ trang Iraq Kataib Hezbollah thiệt mạng.

Các nhóm vũ trang ủng hộ Iran tuyên bố sẽ hỗ trợ Tehran, trong khi nhóm Kataib Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen đều cảnh báo sẽ tham gia tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động chiến dịch "Cuồng nộ sử thi", giao tranh đã lan rộng, vượt xa phạm vi địa lý của cuộc xung đột trước đó với Iran vào tháng 6/2025, vốn gần như chỉ giới hạn trong phạm vi Israel và Iran.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển phần còn lại của Trung Đông khi Israel đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Iran đang bay tới trên không phận các quốc gia khác. Tại Jordan, lửa bùng cháy ở thành phố Irbid phía bắc khi mảnh tên lửa rơi từ trên trời xuống và bốc cháy.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đã thông báo với các quốc gia Vùng Vịnh rằng “Iran không có ý định tấn công các nước và thực tế Iran đang tấn công các căn cứ của Mỹ để tự vệ”.

Tấn công các quốc gia vùng Vịnh là ranh giới mà Iran không vượt qua trong các vòng xung đột trước đây.