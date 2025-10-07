Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Tư liệu

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo ca sĩ Lynda Trang Đài không đủ điều kiện tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion) do từng bị kết án về tội trộm cắp vặt.

Văn phòng Công tố yêu cầu Tòa án lên lịch phiên tiền xét xử (pre-trial conference) - nơi thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa cùng nhau bàn bạc, cập nhật và xử lý các vấn đề chuẩn bị cho phiên tòa chính thức.

Trước đó, ca sĩ Lynda Trang Đài được Tòa án chấp thuận hoãn và tạm đình chỉ vụ án nhờ nộp đơn tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử. Chương trình này kéo dài ít nhất 6 tháng.

Căn cứ Điều 8, Chương 948 Luật Tiểu bang Florida, Chương trình Chuyển hướng trước xét xử là chương trình thay thế việc xét xử dành cho những người phạm tội nhẹ hoặc lần đầu. Khi nhận thấy các trường hợp phạm tội nhỏ (đơn cử vụ này là trộm cắp vặt) mà bị cáo chưa có tiền án và có khả năng cải tạo, công tố viên sẽ đề xuất đưa vào chương trình này thay vì đưa ra xét xử ngay.

Theo hướng dẫn từ trang web chính thức của Văn phòng Công tố Quận Cam, Florida, nội dung chương trình này có thể bao gồm: tham gia các khóa học đào tạo bắt buộc, thực hiện lao động công ích, bồi thường thiệt hại và tuân thủ chế độ giám sát.

Nếu Lynda Trang Đài tham gia đầy đủ và hoàn thành, bang Florida sẽ bỏ cáo trạng đối với tội trộm cắp vặt.

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.