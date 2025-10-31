Với triết lý “Born Electric, Built Different”, Lynk & Co 08 không chỉ là chiếc PHEV có tầm hoạt động điện dài nhất phân khúc của hãng, mà còn thể hiện tư duy thiết kế và công nghệ đột phá hướng tới người dùng trẻ yêu thích trải nghiệm cao cấp và bền vững. Mẫu xe có 2 phiên bản gồm Lynk & Co 08 EM-P Pro và Lynk & Co 08 EM-P Halo cùng 5 lựa chọn màu sắc, giá lần lượt là 1,299 tỷ đồng và 1,389 tỷ đồng.

Sự kiện ra mắt tại Hà Nội diễn ra trong không gian sang trọng, quy tụ đông đảo khách hàng, đại lý và giới truyền thông. Lynk & Co khẳng định mục tiêu mang tới Việt Nam những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp phong cách Bắc Âu tinh giản với năng lực công nghệ của tập đoàn Geely - Volvo. Mẫu 08 EM-P chính là hiện thân cho định hướng đó: một chiếc SUV đậm tính công nghệ, vận hành điện hóa mạnh mẽ, tiện nghi như phòng khách di động.

Thiết kế hiện đại, khí chất Bắc Âu

Lynk & Co 08 EM-P gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với ngôn ngữ thiết kế “The Next Day” đặc trưng - tối giản nhưng sắc nét. Dải đèn ban ngày tách tầng dạng “móng vuốt” kết hợp cụm chiếu sáng đặt thấp tạo hiệu ứng ánh sáng đặc trưng. Lưới tản nhiệt thu hẹp, thân xe liền khối, đường gân dập nổi dứt khoát giúp chiếc SUV mang phong thái hiện đại, đậm chất đô thị châu Âu.

Kích thước tổng thể dài 4.820 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm - ngang tầm các mẫu D-SUV hạng sang. Khoảng sáng gầm 186 mm cùng bộ mâm 21 inch giúp xe giữ dáng mạnh mẽ mà vẫn linh hoạt trong phố. Toàn bộ thân vỏ sử dụng hơn 74% thép cường lực, đạt tiêu chuẩn an toàn Euro NCAP 5 sao, cho cảm giác đóng mở chắc nịch và cách âm cao cấp.

Khoang nội thất: Công nghệ gặp nghệ thuật

Bước vào khoang cabin, Lynk & Co 08 mở ra không gian đậm tinh thần “Scandinavian Luxury”. Mọi chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, vật liệu da tự nhiên Low-VOC thân thiện môi trường, ốp satin sang trọng.

Màn hình cảm ứng 15,4 inch độ phân giải 2.5K

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,4 inch độ phân giải 2.5K, tương tác mượt mà. Hệ thống hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD kích thước 92 inch mang lại cảm giác lái tương lai, hiển thị trực tiếp điều hướng, tốc độ và thông tin an toàn ngay trên kính lái.

Hệ thống âm thanh đỉnh cao Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W biến khoang xe thành rạp hát di động, hiện đại hơn nhiều dòng xe sang Đức.

Hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W biến khoang xe thành rạp hát di động, cho trải nghiệm âm thanh ba chiều sống động. Bên trong, chip xử lý Snapdragon 8155 đảm bảo mọi thao tác cảm ứng, điều khiển giọng nói hay nhận diện khuôn mặt diễn ra tức thời. Trợ lý ảo “Hey Frank” giúp người lái điều khiển điều hòa, âm nhạc, chế độ lái hoặc cửa sổ trời bằng khẩu lệnh tự nhiên, mở ra trải nghiệm “xe biết nghe - biết hiểu”.

Khoang ghế của Lynk & Co 08 siêu rộng rãi khi xe D-SUV nhưng bố trí 5 chỗ ngồi

Cửa hít tự động, cửa sổ toàn cảnh 1,1 m², kính chống tia UV 95% cực sang trọng

Ghế ngồi trên Lynk & Co 08 phiên bản Halo có chức năng chỉnh điện đa hướng, thông gió, sưởi và massage 8 điểm cho hai hàng ghế trước. Cửa hít tự động, cửa sổ toàn cảnh 1,1 m², kính chống tia UV 95% cùng dàn điều hòa độc lập ba vùng biến mỗi chuyến đi thành một hành trình nghỉ dưỡng di động.

Hiệu năng vượt trội - chuẩn mới của PHEV

Trái tim của Lynk & Co 08 EM-P là hệ động lực EM-P Super Hybrid. Xe kết hợp động cơ 1.5 Turbo BHE15 với hai động cơ điện công suất lớn, sản sinh tổng cộng 345 mã lực và 580 Nm, giúp tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,75 giây - nhanh bậc nhất trong nhóm D-SUV hiện nay.

Lynk & Co 08 sử dụng sạc DC 85 kW - sạc nhanh 30-80% chỉ trong 28 phút

Pin NCM 39,6 kWh đến từ nhà cung cấp pin hàng đầu thế giới CALT cho tầm chạy điện thuần tới 200 km theo chuẩn WLTC. Người dùng có thể sạc AC 11 kW tại nhà hoặc DC 85 kW - sạc nhanh 30-80% chỉ trong 28 phút. Khi pin cạn, động cơ xăng hoạt động như máy phát, mở rộng tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.400 km, kết hợp giữa sự êm ái của xe điện và tính linh hoạt của xe xăng.

Nền tảng CMA Evo kế thừa từ Volvo mang đến khả năng cân bằng, kiểm soát ổn định và cách âm hàng đầu. Hệ thống treo trước MacPherson, sau đa liên kết giúp xe di chuyển êm ái, đầm chắc, ngay cả trên đường xấu.

An toàn chủ động và thông minh toàn diện

Lynk & Co 08 được trang bị 25 tính năng an toàn chủ động (ADAS): ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm chéo, hỗ trợ đỗ xe tự động 360°, camera toàn cảnh, cùng hệ thống giám sát người lái (DMS) phát hiện buồn ngủ hoặc mất tập trung. Toàn bộ được xử lý bởi bộ vi xử lý 16 TOPS, đảm bảo phản ứng tức thời trong mọi tình huống. Xe sở hữu 7 túi khí, khung chịu lực DP1180, hệ thống chống lật ROPS và phanh tái sinh nhiều cấp độ, vừa an toàn vừa tiết kiệm năng lượng.

Định vị tiên phong, mở lối SUV điện hóa

Lynk & Co 08 EM-P - biểu tượng cho phong cách sống hiện đại

Trong khi phần lớn các mẫu D-SUV khác tại Việt Nam vẫn trung thành với động cơ xăng và hybrid tự sạc, Lynk & Co 08 chọn hướng đi táo bạo hơn: biến PHEV thành một chiếc xe điện thực thụ, sạc nhanh, chạy điện dài, nhưng vẫn linh hoạt khi cần dùng động cơ xăng. Đây là lợi thế giúp người dùng không còn lo về phạm vi di chuyển, đồng thời tiếp cận trải nghiệm “EV-first” hiện đại.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang tới cho khách hàng Việt một sản phẩm hội tụ cả công nghệ châu Âu, cảm xúc lái mạnh mẽ và khả năng vận hành xanh, an toàn, thông minh. 08 EM-P không chỉ là một chiếc SUV, mà là biểu tượng cho phong cách sống bền vững và hiện đại.”

Với giá 1,299 và 1,389 tỷ đồng cho 2 phiên bản Pro và Halo, Lynk & Co 08 EM-P mở ra lựa chọn mới cho người dùng tìm kiếm một chiếc SUV sang trọng, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Ở đó, sức mạnh 345 mã lực kết hợp 200 km điện thuần không chỉ là thông số, mà là minh chứng cho tham vọng: biến trải nghiệm di chuyển thành hành trình tận hưởng - nơi công nghệ và cảm xúc song hành.

Băng Dương