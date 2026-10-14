Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế tỉnh Phú Thọ và 16 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Phú Thọ có mã định danh điện tử G12.18.108. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ có mã tương ứng từ G12.18.108.001 đến G12.18.108.016.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Phú Thọ và 16 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 78 G12.18.108 Thuế tỉnh Phú Thọ 79 G12.18.108.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ 80 G12.18.108.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ 81 G12.18.108.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ 82 G12.18.108.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ 83 G12.18.108.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ 84 G12.18.108.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Phú Thọ 85 G12.18.108.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ 86 G12.18.108.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Phú Thọ 87 G12.18.108.009 Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ 88 G12.18.108.010 Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ 89 G12.18.108.011 Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ 90 G12.18.108.012 Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ 91 G12.18.108.013 Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ 92 G12.18.108.014 Thuế cơ sở 14 tỉnh Phú Thọ 93 G12.18.108.015 Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ 94 G12.18.108.016 Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ