Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026. 

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Lào Cai có mã định danh điện tử G12.18.104. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 9 tỉnh Lào Cai có mã tương ứng từ G12.18.104.001 đến G12.18.104.009. 

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Lào Cai và 9 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị
51 G12.18.104 Thuế tỉnh Lào Cai
52 G12.18.104.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai
53 G12.18.104.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Lào Cai
54 G12.18.104.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Lào Cai
55 G12.18.104.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Lào Cai
56 G12.18.104.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai
57 G12.18.104.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Lào Cai
58 G12.18.104.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai
59 G12.18.104.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai
60 G12.18.104.009 Thuế cơ sở 9 tỉnh Lào Cai