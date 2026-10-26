Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế TP Quảng Ninh và 7 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế TP Quảng Ninh có mã định danh điện tử G12.18.110. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 7 TP Quảng Ninh có mã tương ứng từ G12.18.110.001 đến G12.18.110.007.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế TP Quảng Ninh và 7 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 101 G12.18.110 Thuế tỉnh Quảng Ninh 102 G12.18.110.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh 103 G12.18.110.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh 104 G12.18.110.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh 105 G12.18.110.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ninh 106 G12.18.110.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Ninh 107 G12.18.110.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh