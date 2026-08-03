MS 2026.205

Nhiều năm nay, những cơn kích động của con trai khiến bà Toái không có nổi một giấc ngủ yên. Có những đêm, bà cùng người con gái mắc bệnh tâm thần phải dắt nhau ra ngồi bên đường chờ con trai ngủ mới dám trở về nhà.

Bà Nguyễn Thị Toái (SN 1945) hiện sống cùng con gái Trần Thị Vân (SN 1982) và con trai út Trần Đức Dũng (SN 1988) trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp ở thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Chưa một ngày nào bà Toái được giấc ngủ yên, lúc nào bà cũng lo sợ khi con trai phát bệnh. Ảnh: Hải Sâm

Trong căn nhà chỉ còn một chiếc giường cũ. Tường nhiều chỗ bị đập vỡ, bàn ghế, nồi niêu, chăn màn và nhiều vật dụng đã hư hỏng sau những lần anh Dũng lên cơn kích động. Mái che xuống cấp khiến giữa trưa nắng, hơi nóng hắt thẳng vào nhà.

Điều khiến người mẹ già đau lòng nhất là nhiều lần chính bà trở thành nạn nhân trong những cơn kích động của con trai.

Bà Toái và con trai Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: Hải Sâm

“Tôi bị con trai đánh nhiều lần rồi. Tôi đã già rồi, chỉ thương con dâu còn trẻ, vừa nuôi hai đứa nhỏ ăn học, vừa lo chữa bệnh cho con", bà Toái nghẹn ngào.

Vợ chồng bà Toái có 7 người con nhưng đã mất 2 người, chồng bà cũng qua đời cách đây vài năm. Ngày còn khỏe mạnh, ông bà làm rẫy, trồng rau, làm thuê để nuôi các con khôn lớn. Nay bà Toái tuổi cao, sức yếu, bà không còn khả năng lao động, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự cưu mang của con cháu và khoản trợ cấp ít ỏi.

Ngoài anh Dũng và chị Vân, ba người con còn lại của bà Toái đã lập gia đình. Dù cũng thường xuyên lui tới đỡ đần bà, nhất là sau mỗi lần anh Dũng đập phá nhưng hoàn cảnh ba người cũng khó khăn nên chỉ giúp được phần nào.

Năm 22 tuổi, chị Vân bỗng phát bệnh tâm thần. Ảnh: Hải Sâm

Nhìn người con gái ngồi thẫn thờ trên giường, bà Toái cho biết, trước đây chị Vân hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng năm 22 tuổi, chị bất ngờ phát bệnh tâm thần. Từ đó đến nay, chị chỉ quanh quẩn ở nhà, không còn khả năng lao động.

“Mỗi lần phát bệnh Vân lại đòi mua quần áo mới, tôi không có tiền thì nó gào thét, tự mang quần áo ra cắt đốt rồi vứt hết vào thùng rác”, người mẹ kể.

Căn nhà của bà Toái và anh Dũng làm cạnh nhau nhưng mỗi lần phát bệnh đều bị anh Dũng đập phá. Ảnh: Hải Sâm

Năm 2012, anh Dũng kết hôn với chị Nguyễn Thị Thuấn (SN 1991) và sinh 2 con là Trần Bảo Nhi (SN 2013) và Trần Bảo Nam (SN 2015).

Khi Nam vừa tròn 1 tuổi, bé được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ hằng tháng với chi phí khoảng 3 triệu đồng.

Chị Thuấn phải gồng gánh nuôi 2 con trong đó cháu Nam bị bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: Hải Sâm

“Lúc phát hiện con bệnh, tôi phải vay gần 50 triệu đồng để đưa con đi điều trị. Cũng thời điểm đó, anh Dũng bắt đầu phát bệnh. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng vừa xây xong phần thô, lợp tôn cạnh nhà bố mẹ chồng cũng bị anh đập phá. Anh còn nhiều lần đánh đập tôi nên gia đình phải đưa ba mẹ con tôi về bên ngoại.

Năm ngoái, tôi vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo cùng sự giúp đỡ của người thân và các nhà hảo tâm mới dựng được căn nhà nhỏ để ba mẹ con có chỗ ở”, chị Thuấn chia sẻ.

Bên trong căn nhà của bà Toái. Ảnh: Hải Sâm

Hiện chị Thuấn làm nhân viên phục vụ tại một homestay với thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài chi phí chữa bệnh cho bé Nam, chị còn phải trả lãi khoản vay xây nhà và gửi thêm gạo, tiền về phụ mẹ chồng.

Trong khi đó, tình trạng bệnh của anh Dũng ngày càng nặng. Theo kết luận giám định chuyên môn, anh Dũng mắc rối loạn phân liệt cảm xúc, thể trầm cảm.

Gia đình cho biết, mỗi khi phát bệnh, anh thường nói lảm nhảm, bỏ nhà đi, nặng hơn thì đánh người, đập phá nhà cửa, đốt đồ đạc khiến căn nhà gần như không còn vật dụng nguyên vẹn.

Mỗi lần con trai phá hết đồ đạc, các con cháu lại gom góp tiền bạc, vật dụng mang sang sửa sang, sắm lại. Thế nhưng chỉ ít hôm sau, mọi thứ lại tiếp tục bị phá hỏng.

Mỗi lần lên cơn anh Dũng lại đập phá nhà cửa. Ảnh: Hải Sâm

Hiện mỗi tháng bà Toái nhận trợ cấp xã hội 500.000 đồng, còn chị Vân được hưởng trợ cấp 750.000 đồng do mắc bệnh tâm thần. Số tiền này không đủ để trang trải cuộc sống của ba mẹ con bà.

Ở tuổi 81, điều bà Toái mong mỏi nhất là có những đêm được ngủ yên, không còn phải cùng người con gái chạy ra bên đường lánh nạn mỗi khi con trai lên cơn.

Trong khi đó, chị Thuấn vẫn chật vật nuôi hai con nhỏ, bé Nam mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị suốt đời khiến gánh nặng bệnh tật và khoản nợ gia đình vay mượn đè nặng lên vai người phụ nữ nghèo.

Thức ăn buổi trưa của bà Toái và người thân. Ảnh: Hải Sâm

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, bà Toái tuổi cao, sức yếu, sống cùng hai người con mắc bệnh tâm thần, trong đó người con trai thường xuyên lên cơn đập phá nhà cửa.

Dù gia đình được hưởng các chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định, cuộc sống vẫn rất chật vật. Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình vơi bớt khó khăn.

Bạn đọc giúp gia đình bà Nguyễn Thị Toái có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.205 (bà Nguyễn Thị Toái) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thuấn (con dâu bà Toái) theo địa chỉ: thôn Xuân Sơn, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0817037359

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý