MS 2026.064

“Xin cứu giúp gia đình tôi với…”, đó là lời cầu khẩn nghẹn ngào của chị Ngân Thị Hiền (SN 1989), trú tại bản Tiến Thành, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An, khi gọi tới đường dây nóng Báo VietNamNet vào một buổi tối muộn.

Theo địa chỉ chị Hiền cung cấp, phóng viên tìm đến căn nhà nhỏ dựng tạm ngay sát Quốc lộ 48C. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ được quây bằng những tấm táp lô và mái tôn trống hoác, sơ sài trên mảnh đất người thân cho mượn.

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Hiền. Ảnh: T.H

Biến cố bệnh tật bủa vây

Gia đình chị có 7 người, gồm bà nội Vi Thị Cảnh (SN 1942), bố mẹ chồng là ông Vi Văn Hình (SN 1961) và bà Vi Thị Thướng (SN 1960), anh Vi Văn Nàng (chồng chị) cùng hai con nhỏ Vi Ngân Đẳng Duy (SN 2011) và Vi Trung Hiếu (SN 2018).

Trước đây, gia đình chị sinh sống tại cụm dân cư Háng Na (bản Tiến Thành) - nơi thường xuyên bị ngập lụt, khi mưa lớn có thể bị cô lập nhiều ngày. Vì vậy, anh Nàng dựng tạm căn nhà nhỏ trên mảnh đất người thân cho mượn gần quốc lộ 48C.

Người phụ nữ dân tộc Thái Ngân Thị Hiền òa khóc kể lại những tháng ngày nằm viện khiến gia đình phải chạy chữa tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Ảnh: T.H

Nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Tháng 4/2019, chị Hiền bất ngờ sốt cao, bị ngất xỉu. Chị được đưa ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Sau 3 tháng điều trị, gia đình nhận thông báo bệnh tình chị quá nặng, gần như không còn hy vọng.

Không chấp nhận buông xuôi, anh Nàng tiếp tục đưa vợ về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. Khi bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần đưa bệnh nhân về nhà, anh vẫn khẩn thiết: “Còn nước còn tát, xin bác sĩ cứu vợ em”.

Vượt qua lằn ranh sinh tử, chị Hiền bị liệt 2 chân, trở thành người tàn tật. Ảnh: T.H

Lời cầu cứu cùng sự kiên trì của người chồng trẻ khiến các y bác sĩ dốc sức cứu chữa. Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe chị Hiền có tiến triển và được chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tiếp tục điều trị.

“Sau 8 tháng chạy chữa ở 3 bệnh viện, tuy giữ được tính mạng nhưng hai chân tôi lại bị liệt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ xe lăn và đôi nạng. Tôi chỉ thương chồng, thương hai con còn nhỏ và cha mẹ già chưa một ngày được phụng dưỡng…”, chị Hiền nghẹn ngào.

Từ trái sang phải: bà Vi Thị Thướng, bà Vi Thị Cảnh, anh Vi Văn Nàng và ông Vi Văn Hình. Ảnh: T.H

Ngoài chị Hiền bị liệt hai chân, bà nội Vi Thị Cảnh bị ho lao hơn 10 năm, nhiều lần ho ra máu nhưng không có điều kiện chữa trị. Ông Vi Văn Hình đã ba lần bị tai biến, sức khỏe suy giảm và trí nhớ kém minh mẫn. Còn bà Vi Thị Thướng bị mù một mắt từ nhỏ, đầu năm 2026, thấy sức khỏe suy yếu, gia đình đưa bà đi khám thì phát hiện nang gan lớn và xẹp đốt sống lưng, nhưng đành từ chối nhập viện vì không có tiền.

Cả nhà khánh kiệt, nợ hàng trăm triệu đồng

Những tháng ngày chạy chữa cho chị Hiền đã khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Trên tay chị Hiền là những tập hồ sơ vay nợ: 130 triệu đồng vay ngân hàng, 100 triệu đồng vay vốn hộ nghèo, 50 triệu đồng vay công trình nước sạch và 85 triệu đồng vay ngoài.

“Nói là vay để phát triển kinh tế, sửa nhà, làm nước sạch… nhưng cuối cùng lại dồn vào để chữa bệnh cho tôi”, chị Hiền nói trong nước mắt.

Vợ liệt, bố mẹ đau yếu, một mình anh Nàng gồng gánh cả đại gia đình và khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Ảnh: T.H

Hiện nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông vào khoản trợ cấp khuyết tật của chị Hiền, tiền chặt keo thuê, thu hái lâm sản phụ, cùng 1ha keo và hơn 1 sào ruộng nước. Với nguồn thu ít ỏi ấy, gia đình chị không biết đến bao giờ mới có thể trả hết nợ.

Mỗi ngày, người đàn ông hơn 30 tuổi phải đi lại giữa hai nơi, vừa chăm sóc vợ con, vừa lo thăm nom cha mẹ và bà nội già yếu ở căn nhà sàn cũ dưới chân núi.

Con đường dẫn vào ngôi nhà cũ ở cụm dân cư Háng Na vẫn lổn nhổn ổ gà, phải vượt qua con suối nhỏ mới đến được nhà.

Căn nhà cũ của gia đình ở cụm dân cư Háng Na, bản Tiến Thành hiện chỉ có bà nội và bố mẹ chồng chị ở. Ảnh: T.H

“Mấy nhà sống xung quanh đã tìm chỗ mới để xây nhà lập nghiệp. Duy chỉ có nhà chúng tôi, vì hoàn cảnh quá khó khăn không biết đi đâu.

Vợ chồng tôi với mẹ già cũng lớn tuổi rồi. Chỉ mong có chỗ ở ổn định. Không biết trước khi nhắm mắt, con cháu có chuyển được nhà hay không”, bà Thướng trầm ngâm.

Không nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống của gia đình chị Hiền ngày càng kiệt quệ. Nghĩ đến việc chữa bệnh cho bố mẹ và vợ, rồi nuôi con ăn học, anh Nàng trở nên bất lực.

“Có lúc tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời, không biết phải xoay xở thế nào nữa…”, anh Nàng nghẹn ngào.

Lo chữa bệnh cho bà nội, bố mẹ và vợ, rồi nuôi con ăn học, anh Nàng trở nên bất lực

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, cho biết, địa phương đã hỗ trợ gia đình theo các chế độ chính sách hiện hành, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình chị Hiền đặc biệt khó khăn.

“Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ để gia đình chị Hiền vơi bớt gánh nặng bệnh tật, để các cháu bé được đến trường học”, ông Bảo chia sẻ.

Bạn đọc giúp gia đình chị Ngân Thị Hiền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.064 (chị Ngân Thị Hiền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Ngân Thị Hiền theo địa chỉ: bản Tiến Thành, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0352843986