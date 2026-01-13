Tối 13/1, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết vừa cứu sống người đàn ông 49 tuổi trong tình trạng ngưng tuần hoàn - hô hấp nhiều lần do chủ quan với bệnh hen phế quản, tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Theo đó, ông V.H.T (49 tuổi, ngụ TPHCM) được gia đình phát hiện hôn mê, gọi không đáp ứng vào sáng 9/1 và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Người nhà cho biết ông T. mắc bệnh hen phế quản nhiều năm nhưng chỉ tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, khạc đàm và khó thở tăng dần. Tuy nhiên, ông T. chủ quan, không đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Khi cấp cứu ngoại viện tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn và hô hấp. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản ngay tại hiện trường trước khi nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Thống Nhất.

BS.CKII Nguyễn Thụy Trang, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất cho biết: "Khi tiếp nhận, phổi hai bên của bệnh nhân co thắt nặng, thông khí rất kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu. Bệnh nhân rơi vào tình trạng toan hô hấp kéo dài, tiên lượng cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim rất cao".

Hiện ông T. tiếp tục điều trị tại Khoa Nội Hô hấp. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, sau nỗ lực cấp cứu của ê-kíp bác sĩ, ông T. được thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, đồng thời thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân dần có những tín hiệu tích cực. Tri giác cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo trở lại và cai máy thở thành công mà không ghi nhận di chứng thần kinh.

Ths.BS Vũ Trung Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chia sẻ: "Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền bệnh lý hen phế quản rất nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ từ khâu cấp cứu ban đầu đến hồi sức chuyên sâu, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh".

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc lạm dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu sốt, khó thở tăng dần, khạc đàm, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh chuyển biến nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.