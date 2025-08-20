CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã: APT) vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 4 sau khi mua thành công hơn 1,5 triệu cổ phiếu TL4.

Trước giao dịch, Thủy hải sản Sài Gòn nắm giữ 766.000 cổ phiếu TL4, tương ứng 5% vốn. Với việc hoàn tất mua vào, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ sở hữu tại TL4 lên 14,89%.

Giao dịch được thực hiện theo hình thức khớp lệnh vào ngày 8/8. Căn cứ giá đóng cửa là 10.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Thủy hải sản Sài Gòn đã chi gần 16 tỷ đồng cho thương vụ này.

Cách đây hai tháng, Thủy hải sản Sài Gòn cũng trở thành cổ đông lớn của CTCP Lương thực TPHCM (mã: FCS) khi mua vào 2,7 triệu cổ phiếu FCS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,22%. Giá trị giao dịch ước tính gần 27 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, Thủy hải sản Sài Gòn lỗ lũy kế 1.556 tỷ đồng. Ảnh: APT

Được thành lập năm 1976 tại TPHCM, đến năm 2007, Thủy hải sản Sài Gòn tiến hành cổ phần hóa. Cổ phiếu APT chính thức niêm yết trên sàn UPCoM từ ngày 7/6/2019.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm 2024, công ty ghi nhận khoản lỗ lũy kế 1.556 tỷ đồng, gấp 17,7 lần vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn tới 1.531 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 1.642 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn chiếm gần 1.624 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ của Thủy hải sản Sài Gòn có khoản vay 5.833 lượng vàng SJC tại Ngân hàng Phương Nam (sáp nhập vào Sacombank năm 2015) từ năm 2009.

Khi đó, để bổ sung vốn lưu động, công ty vay 5.833 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 249 tỷ đồng theo giá vàng ngày 31/12/2020) với lãi suất 10,8%/năm. Đến nay, riêng tiền lãi của khoản vay này đã lên hơn 804 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn mất khả năng thanh toán khoản vay 103 tỷ đồng cũng tại Ngân hàng Phương Nam từ năm 2009, với lãi suất 12%/năm. Lãi phát sinh đến nay đã vượt 184 tỷ đồng.

Dù thời hạn của hai khoản vay chỉ là 1 năm, nhưng đến nay - sau 16 năm - doanh nghiệp vẫn chưa có khả năng thanh toán. Tổng dư nợ gốc và lãi hiện lên đến 1.583 tỷ đồng.

Để thu hồi nợ, Sacombank đã nhiều lần thông báo đấu giá khoản nợ này, liên tục giảm giá khởi điểm từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống gần 328 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào quan tâm. Tháng 5/2022, Sacombank chính thức khởi kiện Thủy hải sản Sài Gòn ra tòa, yêu cầu thanh toán khoản nợ.

“Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục trao đổi và làm việc với các bên liên quan đến vụ kiện của Sacombank”, Thủy hải sản Sài Gòn cho biết trong báo cáo tình hình quản trị nửa đầu năm.



