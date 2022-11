Nhóm thực phẩm người mắc sốt xuất huyết nên kiêng ăn

Cộng dồn năm 2022, đến nay, Hà Nội ghi nhận khoảng gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số bệnh nhân ở các quận nội thành ít hơn so với các huyện ngoại thành. Dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ vẫn có những diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn ghi nhận ở mức cao. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội năm nay lại tăng nhiều hơn so với những năm trước đây, TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, đặc điểm của thời tiết hiện nay thuận lợi cho sự phát triển của muỗi truyền bệnh. Bên cạnh đó vào đầu tháng 10, số lượng học sinh, sinh viên các tỉnh, thành về Hà Nội nhập học đông, tiềm ẩn nguy cơ mắc sốt xuất huyết rất cao. Đặc biệt, chu kỳ của dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát thành dịch sau 5 năm một lần. Trước đó, dịch sốt xuất huyết lớn nhất gần đây là vào năm 2017 vì vậy theo chu kỳ năm 2022 sốt xuất huyết có thể lại bùng phát thành dịch. Tại một số quận, huyện vẫn còn ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện muộn, ổ dịch kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm nên số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng lên. Bên cạnh đó, do người dân vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, khi có những triệu chứng nghi ngờ, sốt chưa đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thường bệnh nhân đến các cơ sở y tế muộn hoặc tự điều trị tại nhà nên diễn biến bệnh bị nặng và có thể dẫn đến tử vong.