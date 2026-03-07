Sự xuất hiện của MacBook Neo đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường máy tính xách tay. Được trang bị chip A18 Pro tiết kiệm năng lượng mang lại hiệu năng tương đương M1 SoC, thiết bị này không chỉ sở hữu thiết kế thời trang mà còn phá vỡ định kiến "MacBook luôn đắt đỏ" tồn tại bao năm qua.

Dù phải đánh đổi một số tính năng để đạt mức giá 16,5 triệu đồng (14 triệu với chính sách trợ giá cho giáo dục) như loại bỏ đèn nền bàn phím và chỉ trang bị 8GB RAM, MacBook Neo vẫn là thỏi nam châm thu hút người dùng phổ thông. Sức hấp dẫn của việc sở hữu một chiếc máy tính đóng mác "táo khuyết" thường lấn át những so sánh về thông số kỹ thuật thuần túy với các laptop Windows cùng tầm giá.

MacBook Neo là laptop rẻ nhất của Apple. Ảnh: Apple

Động thái này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi danh tiếng của Windows 11 đang ở mức thấp và hàng triệu người dùng Windows 10 đối mặt với việc phần cứng không còn được hỗ trợ. Apple thậm chí còn thiết kế hẳn một mục "Switch to Mac" (Chuyển sang Mac) trên trang chủ để lôi kéo tệp khách hàng này.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của Windows như HP, Lenovo hay Dell chắc chắn sẽ "cảm thấy sức nóng". Theo giới chuyên gia, nhiều laptop cùng tầm giá của các hãng này khó có thể cạnh tranh về độ khao khát so với một chiếc MacBook hoàn toàn mới. Nếu giới trẻ đổ xô sử dụng MacBook Neo, hệ sinh thái Windows có nguy cơ mất dần vị thế trong tương lai, chỉ còn giữ lại sức ảnh hưởng ở một số lĩnh vực đặc thù như chơi game hay doanh nghiệp.

Định hình lại thị trường máy tính xách tay

Báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu TrendForce dự báo MacBook Neo có thể giúp doanh số máy tính xách tay Apple tăng trưởng gần 8% trong năm nay, bất chấp bối cảnh thị trường chung đang lao dốc.

TrendForce ước tính lượng xuất xưởng laptop toàn cầu sẽ giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2026. Trong khi chi phí bộ nhớ và CPU tăng cao buộc hầu hết các nhà sản xuất PC phải thu hẹp quy mô sản phẩm, Apple lại đi ngược dòng.

Nhắm vào phân khúc 500-800 USD, vốn là "sân chơi" của Windows và Chromebook dành cho giáo dục và tác vụ văn phòng cơ bản, MacBook Neo đã chính thức phá vỡ mức sàn 1.000 USD quen thuộc của dòng MacBook.

Theo dự báo, doanh số máy tính xách tay của Apple sẽ tăng 7,7% trong năm 2026, nâng thị phần macOS lên 13,2%. Riêng MacBook Neo có thể đóng góp từ 4 đến 5 triệu máy. Tuy nhiên, TrendForce lưu ý phản ứng của người tiêu dùng với mức RAM 8GB (không thể nâng cấp) sẽ là yếu tố quyết định.

Sự tự chủ về chip (Apple Silicon) giúp hãng giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp CPU bên ngoài, trong khi cấu hình bộ nhớ tập trung mang lại lợi thế thương lượng lớn hơn. Đây là điều mà các OEM Windows, với danh mục sản phẩm phân mảnh khó lòng làm được trong bối cảnh chi phí linh kiện biến động.

MacBook Neo sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường vào ngày 11/3. Nếu thiết bị này tạo được chỗ đứng trong phân khúc phổ thông, nó hoàn toàn có khả năng định hình lại động lực định giá trên toàn bộ thị trường máy tính xách tay toàn cầu.

(Theo Macrumors, Windows Central)