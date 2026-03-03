Hãng điện thoại thông minh Trung Quốc Honor đã giới thiệu mẫu robot hình người đầu tiên tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2026 ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Dù chưa có tên gọi chính thức, robot đã bước lên sân khấu và khiêu vũ cùng nhóm nghệ sĩ trên nền nhạc "Believer" của Imagine Dragons. Sau màn biểu diễn, cỗ máy này bắt tay CEO Honor James Li và thực hiện một cú lộn ngược tiếp đất hoàn hảo.

Được đặt ở góc phải sân khấu, chiếc điện thoại robot Robot Phone cũng thu hút sự chú ý khi cánh tay camera gắn gimbal di chuyển đồng bộ với âm nhạc.

Robot của Honor được thiết kế cho ba vai trò chính: hỗ trợ người mua sắm, kiểm tra nơi làm việc và bầu bạn. Hãng chưa công bố thông tin về giá bán hay thông số kỹ thuật. Công ty Trung Quốc kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm từ mảng di động để thấu hiểu hành vi người dùng và chế tạo robot cho các tình huống sử dụng cụ thể.

Thông qua loạt sản phẩm mới, Honor muốn thúc đẩy hệ sinh thái AI kết hợp robot, hướng tới một nền văn minh phần cứng AI nơi các thiết bị có thể suy nghĩ, di chuyển, tương tác và làm việc cùng nhau.

Định hướng của Honor xoay quanh ba trụ cột: Alpha Phone (mẫu Robot Phone vừa ra mắt, được tích hợp AI để điều khiển chuyển động vật lý, nhận thức đa phương thức và tương tác); Alpha Store (nền tảng hệ sinh thái AI, nơi các trợ lý ảo, thiết bị kết nối và trải nghiệm thông minh tương tác như một hệ thống duy nhất) và Alpha Lab (lớp công nghệ lõi tập trung vào công nghệ pin tiên tiến, vật liệu phần cứng mới, robot học và kiến trúc thiết bị tương lai).

CEO James Li cho biết: "Với triết lý lấy con người làm trung tâm, chúng tôi định hướng sự phát triển của AI thông qua hai yếu tố IQ và EQ. Chúng tôi đang khám phá mô hình thiết bị AI mới với Alpha Phone, lưu trữ hệ sinh thái AI với Alpha Store và xây dựng nền văn minh silicon-carbon với Alpha Lab".

Nhìn chung, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đang nỗ lực hiện thực hóa AI từ phần mềm thành công nghệ vật lý thường nhật, vượt ra ngoài khuôn khổ điện thoại, máy tính bảng và laptop.

