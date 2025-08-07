Động thái này diễn ra trong bối cảnh gần 87% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng và 59% giao dịch hàng ngày là không dùng tiền mặt.

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước (SBV) được xem là khung pháp lý quan trọng, tạo cú hích cho thị trường thanh toán số. Ví điện tử đã chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương đương với tiền mặt, thẻ và tài khoản ngân hàng. Điều này cho phép ví điện tử thực hiện thanh toán linh hoạt như chuyển tiền giữa các ví, từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

Về cơ bản, thông tư này tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình thanh toán, tăng cường bảo mật giao dịch, và đặc biệt là thúc đẩy khả năng tương tác giữa các nền tảng ví điện tử khác nhau. Mục tiêu là tạo ra một sân chơi bình đẳng, khuyến khích nhiều đơn vị tham gia, đồng thời bảo vệ quyền lợi và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Theo SBV, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đang xử lý trung bình 820.000 tỷ đồng mỗi ngày. Toàn quốc có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán và 154,1 triệu thẻ ngân hàng đang hoạt động. Đặc biệt, tỷ lệ giao dịch không tiền mặt ở nhóm tuổi 25-44 đã lên tới 72%.

Kết quả bước đầu của Thông tư 40 cho thấy thị trường ví điện tử và ngân hàng số không chỉ thỏa mãn mục tiêu tăng trưởng giao dịch không tiền mặt mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các bên, xây dựng hệ sinh thái thanh toán đồng bộ, an toàn và thuận tiện.

Bên cạnh thị trường trong nước, Việt Nam cũng đang mở rộng hợp tác thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Lào, Campuchia và có kế hoạch tiến tới các thị trường châu Á khác, thể hiện sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào hệ sinh thái thanh toán khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập khu vực, Thông tư 40 không chỉ là cú hích về khung pháp lý mà còn là động lực để toàn ngành liên tục sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ. Khi người tiêu dùng ngày càng tin tưởng vào phương thức thanh toán điện tử, các tổ chức tài chính – công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, cùng nhau kiến tạo nền kinh tế số phát triển bền vững.

Nắm bắt thời cơ, các đơn vị trong ngành tài chính đã nhanh chóng có nhiều hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó, Vietcombank và Techcombank chọn cách triển khai các chương trình khuyến mãi hướng tới khách hàng giao dịch không tiền mặt qua ứng dụng ngân hàng số, nâng cao gắn kết với khách hàng hiện hữu thông qua giảm giá và tích điểm ngay từ tháng 7/2025. Ngoài ra, Vietcombank và VPBank cũng bắt tay với các ví điện tử để mở rộng tệp khách hàng cũng như gia tăng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Là một ví điện tử được người dùng ưa chuộng, ShopeePay vừa mang đến chương trình “8.8 ShopeePay Chạm là Giảm” với ưu đãi giảm đến 50% (tối đa 80.000 đồng) cho tất cả giao dịch thanh toán tại các đối tác và nạp điện thoại trên ứng dụng ShopeePay.

Cũng từ đầu tháng 8, hành khách Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có thể thanh toán vé bằng cách quét mã QR trên ứng dụng ShopeePay tại cổng thanh toán để tận hưởng trải nghiệm tiện lợi, mượt mà và nhận thêm ưu đãi giảm 50% giá trị. Hoạt động này cũng là cam kết của ShopeePay trong việc gia tăng trải nghiệm thanh toán trực tuyến, đồng thời hướng đến hình ảnh ví điện tử được người dùng Việt tin chọn.

Với nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện và sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành, thanh toán số tại Việt Nam đang mở ra một giai đoạn phát triển mới - linh hoạt hơn và tiệm cận các chuẩn mực khu vực trong kỷ nguyên không tiền mặt.

