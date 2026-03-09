Tài là bộ phim điện ảnh thứ 2 của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Lần này Mai Tài Phến không chỉ đóng chính và mà còn là đạo diễn trong khi Mỹ Tâm đảm nhiệm 1 vai kiêm nhà sản xuất. Phim ra rạp hôm 6/3 và ngay lập tức gây sốt phòng vé, vượt mặt Thỏ ơi! của Trấn Thành. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim Tài đã thu về xấp xỉ 50 tỷ đồng ngay khi ra rạp cuối tuần qua và leo lên vị trí số 1 phòng vé.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại cinetour phim "Tài".

Trong khi đó, Thỏ ơi! xuống vị trí thứ 2 phòng vé và doanh thu trong ngày chỉ bằng 1/3 Tài. Tuy nhiên, tổng doanh thu của phim sau 20 ngày công chiếu đã lên tới 434 tỷ đồng và hiện đã vượt qua Bố già (427 tỷ đồng) của Trấn Thành

Cảm ơn người đã thức cùng tôi với sự tham gia của Nguyễn Hùng Mưa đỏ thu về 36 tỷ đồng xếp thứ 3 ở phòng vé.

Phim Hàn Quốc Không còn chúng ta ra rạp cuối tuần qua tuy xếp thứ 4 phòng vé nhưng chỉ đạt chưa đầy 2 tỷ đồng doanh thu.

Trong khi đó, Báu vật trời cho có sự tham gia của Phương Anh Đào và Tuấn Trần bị đẩy xuống vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với doanh thu giảm mạnh sau khi cán mốc 100 tỷ.

Nhà mình đi thôi với sự góp mặt của Uyển Ân xếp thứ 7 phòng vé và gần như không còn cơ hội lội ngược dòng ở tuần thứ 2 công chiếu và hiện mới thu về 13 tỷ đồng sau 10 ngày.

Phim 18+ ngập cảnh nóng của Hollywood Đồi gió hú xếp thứ 8 với doanh thu 6,5 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang đứng thứ 9 trong top 10 doanh thu. Tính tới sáng 9/3, theo Box Office Vietnam, phim thu 110,7 tỷ đồng. Trong khi đó, phim hoạt hình Tuyển thủ dê: "Mùi" vị chiến thắng chốt vị trí 10 trong bảng xếp hạng doanh thu.

Có thể thấy phim Việt hiện vẫn đang áp đảo ở phòng vé về số lượng lẫn doanh khi khi có tới 7/10 phim Việt lọt top 10.

'Cảm ơn người đã thức cùng tôi’: Mộng nhiều, đời ít và cái giá của lối kể an toàn Ở điện ảnh Việt, đôi khi chỉ cần người làm phim không coi thường khán giả đã là một điểm cộng nhưng "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" cho thấy một tinh thần làm nghề nghiêm túc.