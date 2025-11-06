Xem video ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão số 13 (lúc 16h ngày 6/11):

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h chiều nay (6/11), vị trí tâm bão trên vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90km về phía Đông Nam với cường độ mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật trên cấp 16. Bão vẫn chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 17h, tâm bão trên vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai, với sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17. Như vậy, bão đã giảm khoảng hai cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều, song cường độ hiện tại vẫn ở mức rất mạnh.

Đến 18h, bão vào vùng ven bờ biển Đắk Lắk - Gia Lai với sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong khoảng 18-22h tối nay, với gió mạnh cấp 13, kèm sóng lớn và nước dâng cao.

Nước dâng kết hợp với triều cường có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven biển; trong khi sóng biển cao 4-6m ở khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tiềm ẩn nguy cơ lật tàu thuyền, làm vỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản...

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi), cập nhật lúc 17h ngày 6/11. Nguồn: NCHMF

Đồng thời, ông Hiển cũng nhắc lại bão Damrey năm 2017, dù có cường độ thấp hơn nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh ven biển từ Bình Định (cũ) đến Phú Yên (cũ), qua đó cảnh báo người dân không được chủ quan trước cơn bão lần này.

Đến chiều tối nay, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm như: trạm An Xuân (Đắk Lắk) 162mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119mm...

Dự báo diễn biến bão (trong 6 đến 24 giờ tới):

Cũng do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-11, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hòa (1,1m).

Gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm nay

Xem video ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia chia sẻ thông tin (lúc 18h ngày 6/11):

Trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm nay.

Đồng thời, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.