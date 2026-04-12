Hiện tượng "Mưa bụi" một thời

Ca sĩ Mai Tuấn sinh năm 1967, là một trong những tên tuổi tỏa sáng từ series Mưa bụi nổi tiếng vào thập niên 1990. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ phong trào văn nghệ quần chúng tại Nhà Văn hóa các quận.

Lúc "đầu quân" cho bầu show Duy Ngọc, Mai Tuấn không đủ tên tuổi để hát cùng các ngôi sao trong đoàn như Bảo Yến, Nhã Phương, Lê Tuấn… nên được ghép cặp cùng một nữ ca sĩ trẻ lúc bấy giờ là Yến Khoa (nay là ca sĩ Hoàng Châu - PV).

Không ngờ, cặp Mai Tuấn - Yến Khoa chỉ hát bài Giận hờn đã nổi tiếng.

Trong một lần đi thu âm, hai người được chủ hãng đĩa Kim Lợi - ông bầu Hữu Minh (nay là nhạc sĩ Minh Vy – PV) mời tham gia series Mưa bụi thay thế vị trí cặp song ca đình đám Ngọc Hải - Thạch Thảo đang chuẩn bị gia nhập hãng đĩa Rạng Đông.

Mai Tuấn - Yến Khoa ngày ấy. Ảnh: Tư liệu

Bài đầu tiên cặp đôi thu âm là Đám cưới người ta được yêu thích đến hiện tại.

Không chỉ được trả cát-sê hậu hĩnh, tên tuổi Mai Tuấn - Yến Khoa còn phất lên nhanh chóng. Anh từng đi diễn nước ngoài với mức thù lao 500 euro/show, tương đương 3 cây vàng.

Cặp đôi được nhiều hãng đĩa mời thu âm nhưng từ chối phần lớn lời mời vì không muốn xuất hiện dày đặc cũng như sợ phật lòng hãng đĩa Kim Lợi.

Sau băng Mưa bụi, ông bầu Hữu Minh muốn ký độc quyền cho cặp song ca nhưng Yến Khoa bất ngờ sang Mỹ, trở thành ca sĩ độc quyền cho một trung tâm ca nhạc hải ngoại.

Việc Yến Khoa rời Việt Nam khiến cặp song ca mới nổi đã tan, Mai Tuấn mất "lửa" với nghề vì không quen hát solo. Anh nghỉ hát suốt 5 năm, gây gián đoạn sự nghiệp.

"Tình bọt nước" - Mai Tuấn, Yến Khoa

Dừng hát trở lại nghề cũ

Thực tế, công việc chính và đầu tiên của Mai Tuấn là thầy giáo thay vì ca sĩ.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm, anh tiếp tục học lên ĐH Sư phạm Huế rồi ra trường và đi dạy từ năm 1989.

Hồi đó, Mai Tuấn chưa định gắn bó với nghề giáo nhưng càng dạy càng mê. Làm việc trong môi trường giáo dục khiến anh thấy mình đĩnh đạc, nghiêm ngắn.

Ban đầu, anh vốn định vừa dạy học vừa ca hát cho vui, không ngờ cú rẽ ngang với series Mưa bụi khiến cái tên Mai Tuấn nổi như cồn.

Từng có giai đoạn, ngày nào Mai Tuấn lên lớp cũng có người đến tìm hoặc gọi tới trường hỏi về "thầy Tuấn dạy Toán". Nhiều phụ huynh tò mò đứng trước cổng trường canh xem mặt mũi anh thế nào.

Cùng thời điểm, Mai Tuấn bắt đầu quá tải vì làm 2 công việc. Do chạy show liên tục, anh mệt mỏi, nhiều lần ngủ gật trong lớp học.

Năm 1997, Mai Tuấn lần đầu được mời diễn ở châu Âu. Theo quy định của nhà trường, giáo viên không được nghỉ dài hạn.

Thầy giáo Mai Tuấn. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ nhớ lúc đó, cô hiệu phó phản ứng khá mạnh, thẳng thắn nói anh nên nghỉ dạy vì "giáo viên mà đi hát hoài làm tội học sinh".

Trong khi đó, nữ hiệu trưởng lại khuyên anh giữ 2 nghề, tạo điều kiện bằng cách phân công người dạy thay.

Ở nhà, mẹ Mai Tuấn mong mỏi có con làm giáo viên trong khi cha lại thích anh làm nghệ sĩ.

Đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp, Mai Tuấn nghĩ: "Nếu làm ca sĩ, mình sẽ không được đi dạy. Ngược lại, mình làm giáo viên vẫn có thể đi hát".

Nhân việc hiệu ứng của nhạc tập Mưa bụi lắng xuống còn ca sĩ Yến Khoa đi Mỹ, Mai Tuấn quyết định ngưng hát một thời gian để tập trung vào nghiệp giảng dạy, lấy lại lòng tin với phụ huynh và nhà trường.

Đột ngột ngưng hát không dễ, nhất là phải liên tục từ chối các show với cát-sê cao, Mai Tuấn tiếc nhưng không hối hận, nhất là khi quyết định này giúp anh giữ được nghề dạy đến giờ.

Không "bỏ hát làm thầy giáo"

Ca sĩ Mai Tuấn hiện dạy Toán tại Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng, TPHCM).

Tuổi U60, anh vẫn miệt mài với nghề "gõ đầu trẻ". Mỗi ngày lặp đi lặp lại việc soạn giáo án, lên giảng đường... trong gần 40 năm, nam ca sĩ chưa từng thấy chán. Nhiều năm, anh luôn là giáo viên giỏi của trường.

Mai Tuấn hòa đồng, dễ gần, được học sinh yêu mến. Ảnh: FBNV

Mai Tuấn nói chưa từng "bỏ hát làm thầy giáo" như một số thông tin trên mạng. Anh từng dừng ca hát trong 5 năm để tập trung vào sự nghiệp sư phạm và đó là lần gián đoạn sự nghiệp ca hát duy nhất.

Suốt những năm qua, Mai Tuấn vẫn đi diễn đều đặn dù không nhiều show. Anh thỉnh thoảng lên sóng Truyền hình Vĩnh Long, SCTV... Gần nhất, anh vừa có chuyến lưu diễn hải ngoại vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Mai Tuấn duy trì việc làm sản phẩm âm nhạc như một cách nuôi nghề và thỏa mãn đam mê. Thời gian gần đây, anh còn tự sáng tác các bài mới.

Hàng chục năm trôi qua sau hiện tượng Mưa bụi, Mai Tuấn thỉnh thoảng vẫn được khán giả nhận ra dù không nhiều như xưa.

"Hồi xưa, tôi đi đâu cũng được khán giả săn đón thì thấy hãnh diện, lâu dần không nhiều người nhận ra nữa cũng quen rồi'", anh vui vẻ nói với phóng viên.

Mai Tuấn tái ngộ Yến Khoa - nay là Hoàng Châu trong nhạc phẩm "Tình đời"

Bạn bè trong nghề của Mai Tuấn vẫn còn vài người như: Thùy Trang, Phương Thanh, Đan Trường, Kim Tử Long… và tất nhiên không thể thiếu Hoàng Châu hay Yến Khoa Mưa bụi năm xưa.

Nhắc tới Yến Khoa, Mai Tuấn cười nói hai người trong video hát tình tứ, đẹp đôi nhưng ngoài đời ít nói chuyện vì khắc khẩu, dễ gây gổ. Hồi xưa, anh hiền nên "dưới cơ", toàn bị cô bạn thân ăn hiếp.

Về những mưu cầu ở tuổi U60, Mai Tuấn nói mong muốn nổi tiếng ngày xưa đã trôi xa lâu rồi. Sau tất cả, anh vẫn giữ được 2 nghề mình đam mê.

Mỗi ngày, Mai Tuấn lên lớp, thỉnh thoảng lên TV cho học sinh thích.

Anh tâm niệm: "Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng khá hơn nhiều người, vậy là đủ hạnh phúc rồi. Tôi có người bạn là ngôi sao, anh ấy không được đi chơi thoải mái như tôi đâu".

Mi Lê