Mẫu quà bánh thay lời chúc thăng tiến - thành công đầu Xuân Bính Ngọ

Hình tượng đàn ngựa trong phiên bản Majestic Mã Đáo Thành Công được lấy cảm hứng từ năng lượng phóng khoáng của năm Ngọ. Đội ngũ thiết kế chọn sắc đỏ và xanh làm chủ đạo - hai gam màu tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và không khí đoàn viên trong văn hóa Tết Việt.

Phiên bản Majestic Mã Đáo Thành Công với hoa văn ngựa nổi bật với thông điệp thịnh vượng hanh thông trong năm mới Bính Ngọ 2026

Riêng phiên bản Majestic Mã Đáo Thành Công mang một tầng ý nghĩa đặc biệt. Trong văn hóa Tết của người Việt, biểu tượng ngựa gắn liền với lời chúc ‘Mã Đáo Thành Công’- chúc nhau bước sang năm mới mạnh mẽ, thuận lợi, mọi việc hanh thông. Họa tiết ngựa được dập nổi và ép kim vàng tạo cảm giác sang trọng, giúp hộp quà trở thành món biếu tặng ý nghĩa cho đối tác, khách hàng và cả gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ.

Chất lượng bánh quy bơ cao cấp trong diện mạo mới

Bên cạnh thiết kế nổi bật, giá trị cốt lõi làm nên sức hút của Majestic là chất lượng bánh ổn định qua từng năm. Sản phẩm vẫn sử dụng công thức bánh quy bơ cao cấp - loại bánh vốn nổi tiếng bởi độ giòn nhẹ, thơm tự nhiên và dễ thưởng thức cùng trà hoặc cà phê.

Nguyên liệu được lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn ISO giúp kiểm soát đồng đều về chất lượng. Điều này lý giải vì sao Majestic nhiều năm liền nằm trong nhóm quà Tết bán chạy và được các gia đình Việt tin chọn để đặt lên bàn trà đầu năm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp, vừa an toàn, Majestic tiếp tục khẳng định vị thế là dòng bánh quy bơ cao cấp phù hợp cho mọi lứa tuổi. Từ hộp quà biếu trang trọng đến những phút giây quây quần thưởng trà ngày Tết, Majestic giữ được giá trị “ngon miệng - đẹp mắt - gửi trọn lời chúc”.

Thông điệp “Trao tình trọn ý” từ món quà Majestic

Lấy cảm hứng từ tinh thần gắn kết của ngày Tết, “Trao tình trọn ý” là thông điệp được Richy gửi gắm xuyên suốt BST Majestic 2026, thể hiện mong muốn mỗi món quà không chỉ đẹp mắt mà còn chạm đến cảm xúc, mong muốn gắn kết sum vầy. Mỗi hộp Majestic được xem như một nhịp cầu kết nối, thể hiện thành ý của người trao và gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến người nhận.

Trong BST Majestic Tết 2026, bên cạnh Mã Đáo Thành Công, Richy vẫn duy trì các sản phẩm với bao bì truyền thống qua các năm, với các màu chủ đạo như đỏ - vàng - xanh…Tùy vào từng mẫu bánh, người tặng có thể gửi gắm những lời chúc khác nhau - từ lời chúc bình an, may mắn hay thịnh vượng trong dịp Tết đến sự trân quý trong những lần thăm hỏi hay tri ân. Nhờ thiết kế chỉn chu và tính ứng dụng cao, Majestic phù hợp cho nhiều đối tượng, nhiều khoảnh khắc, thời điểm, giúp người trao nói trọn điều mình muốn gửi gắm.

Mỗi hộp quà Majestic đều gửi gắm trọn vẹn tâm ý của người trao với đa dạng lời chúc ý nghĩa tài lộc hanh thông - bình an - may mắn

Không quá cầu kỳ nhưng đủ tinh tế, Majestic Mã Đáo Thành Công vừa mang nét truyền thống quen thuộc, vừa có hơi thở hiện đại của thiết kế đương đại. Đây là phiên bản phù hợp để doanh nghiệp lựa chọn làm quà tri ân cuối năm, đồng thời cũng là món quà chứa đựng lời chúc chân thành dành cho gia đình, bạn bè trong dịp Tết 2026 sắp tới.

Bích Đào