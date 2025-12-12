Nắm được lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 giúp học sinh và các gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, các kỳ nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tết Dương lịch năm tới (1/1/2026) rơi vào thứ Năm. Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Vì ngày nghỉ rơi vào giữa tuần nên không phát sinh thêm ngày nghỉ bù. Học sinh cũng được nghỉ 1 ngày duy nhất, đúng vào ngày 1/1/2026.

Học sinh TPHCM. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT công bố áp dụng trên toàn quốc, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2026; toàn bộ chương trình và năm học hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS được thực hiện trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn tất trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học, Bộ quy định các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (18 tuần cho học kỳ I và 17 tuần cho học kỳ II). Đồng thời, kế hoạch cần phù hợp với điều kiện và đặc điểm thực tiễn của từng địa phương.