Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng được tổ chức. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, công nghệ số trong năm 2025, Bộ KH&CN đã ban hành Quy chế Giải thưởng bám sát các định hướng trên.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (đơn vị chủ trì tổ chức Giải thưởng) cho biết, giải thưởng năm 2025 sẽ có 8 hạng mục gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc; Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Về đối tượng tham gia, đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài: Đối tượng tham gia là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) hoặc doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần).

Đối với 6 hạng mục còn lại: Đối tượng tham gia là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, đây là giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được tổ chức bắt đầu từ năm 2020, để trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế. Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Năm 2025 là năm thứ 6 của giải và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hoá các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Đình Sơn