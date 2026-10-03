Malaysia đối mặt tổn thất lớn trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 khi đội trưởng Dion Cools rời đội vì việc gia đình, còn Faisal Halim phải điều trị chấn thương nặng.

ĐT Malaysia đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe xác nhận đội bóng sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools trong trận đấu diễn ra ngày 5/10.

Dion Cools vắng mặt trong trận đấu với Việt Nam - Ảnh: Bernama

Theo chia sẻ từ HLV Tan Cheng Hoe, Dion Cools buộc phải rời đội tuyển để giải quyết công việc gia đình khẩn cấp. Đây là tổn thất đáng kể với Malaysia bởi hậu vệ Việt kiều này không chỉ giữ vai trò thủ quân mà còn là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của “Harimau Malaya”.

Chưa dừng lại ở đó, Malaysia còn thiếu vắng một ngôi sao tấn công quan trọng khác là Faisal Halim. Cầu thủ có biệt danh “Mickey” phải trở về CLB để điều trị chấn thương bắp chân gặp phải trong trận hòa Indonesia 0-0 tại vòng bảng.

Trước đó, Halim cũng đã bỏ lỡ trận thắng Singapore 6-0 khi phải sử dụng nạng, bó cố định chân và di chuyển bằng xe lăn. Sự vắng mặt của tiền đạo sinh năm 1998 khiến hàng công Malaysia mất đi một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Halim đã ghi 18 bàn sau 43 lần ra sân.

Dù mất hai trụ cột, HLV Tan Cheng Hoe vẫn thể hiện sự tự tin khi cho rằng những cầu thủ còn lại đủ khả năng cạnh tranh với tuyển Việt Nam. Malaysia đã có màn trình diễn ấn tượng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi bất bại ở vòng bảng, nhưng lỡ hẹn với trận chung kết do kém Indonesia chỉ số phụ.

Halim vẫn phải ngồi xe lăn - Ảnh: Bola Brigade

Trong khi đó, tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, đồng thời duy trì vị trí trong top 100 FIFA.

Trận đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), được VietNamNet tường thuật trực tiếp.

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