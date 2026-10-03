HLV Kim Sang Sik đang đau đầu với bài toán nhân sự ở tuyển Việt Nam khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương trước trận đấu Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau trận thắng Pakistan 4-2, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện trong ngày 3/10, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia ngày 5/10 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận đấu tốn nhiều sức lực với Pakistan, HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ tập hồi phục ở phòng GYM. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam lúc này là lấy lại thể lực, sau đó phân tích về đối thủ thông qua các video.

Đình Bắc và các đồng đội tập trong phòng GYM. Ảnh: VFF

Một thông tin không vui với HLV Kim Sang Sik là hiện tại tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ chấn thương hoặc gặp những vấn đề về sức khỏe. Ở trận đấu với Pakistan, Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh đều bị đau và phải rời sân trong hiệp hai. Được biết, Việt Anh gặp vấn đề quá tải cơ, còn Đỗ Hoàng Hên bị chấn thương ở bắp đùi sau.

Cả hai đều để ngỏ khả năng thi đấu ở trận gặp Malaysia sắp tới. Nếu không thể kịp hồi phục, sự vắng mặt của hai trụ cột này là tổn thất rất lớn với tuyển Việt Nam trong trận tranh hạng Ba.

Như vậy, so với danh sách ban đầu, tuyển Việt Nam không còn Xuân Son (chấn thương), Gia Hưng (chuyện gia đình) và hai trường hợp mới nhất của Việt Anh và Hoàng Hên. Đây là bài toán khó với HLV Kim Sang Sik trước trận đấu Malaysia.

Tuyển Việt Nam gặp bão chấn thương. Ảnh: V.A

Sau khi không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại Malaysia để có được vị trí hạng Ba trước khi chia tay giải đấu.

"Chúng tôi tiếp cận trận đấu với Malaysia như một trận chung kết. Tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Việc cầu thủ gặp vấn đề chấn thương buộc Ban huấn luyện phải có những điều chỉnh. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10.

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