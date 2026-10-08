Pep Guardiola sẽ tới dự trận đấu của Man City gặp Paris Saint-Germain vào thứ Tư tuần tới (14/10), nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho đội bóng cũ đang chìm trong khủng hoảng.

Đội chủ sân Etihad đang đối mặt nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng, bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính.

Tuy nhiên, ngay sau khi phán quyết được công bố, vị cựu HLV huyền thoại đã lên mạng xã hội để bảo vệ CLB mà ông luôn coi là "đội bóng tôi yêu" cùng chủ tịch.

Hình ảnh mới nhất của Pep Guardiola - Ảnh: Splash

Giờ đây, Guardiola sẽ tiếp tục khẳng định sự ủng hộ bằng việc có mặt tại Etihad trong trận đấu Champions League tuần tới, Man City tiếp đón PSG - đội vừa hai lần vô địch giải đấu.

Sự xuất hiện của ông chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần cho người hâm mộ, những người đang muốn khép lại quãng nghỉ nhường sân cho ĐTQG đầy biến động để hướng sự chú ý trở lại bóng đá.

Man City vẫn khẳng định sẽ chứng minh sự trong sạch, bất chấp khoảng 99% cáo buộc nhằm vào câu lạc bộ được xác định là có cơ sở.

Trong cuộc họp báo trước trận cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên Man City hồi tháng 5, Pep từng nói, ông có thể trở lại sau khi phán quyết được công bố.

Sau khi khép lại hành trình 10 năm đáng nhớ dẫn dắt Man City, chiến lược gia người Tây Ban Nha đảm nhận vai trò đại sứ cho City Football Group.

Tuần trước, ông viết trên mạng xã hội: "Tôi muốn từng CĐV Man City trên khắp thế giới biết rằng tôi vẫn ở đây, sát cánh cùng các bạn hơn bao giờ hết.

Tôi luôn đứng về phía CLB của mình, trước đây, lúc này và mãi mãi sau này. Tôi ủng hộ chủ sở hữu, chủ tịch, Ferran Soriano, các cầu thủ, đội ngũ nhân viên, Enzo Maresca và các bạn - những cổ động viên đặc biệt.

Tôi xin khẳng định rõ: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Tôi yêu tất cả các bạn".