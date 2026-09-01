Enzo Fernandez đang ở rất gần việc hoàn tất thương vụ chuyển đến Man City trong ngày hôm nay (1/9), sau khi đội chủ sân Etihad đạt thỏa thuận với Chelsea.

Hôm qua, ban lãnh đạo Man City chính thức mở các cuộc đàm phán cấp CLB với đối thủ tại Premier League về thương vụ chiêu mộ tiền vệ 25 tuổi.

Enzo Fernandez chuẩn bị cập bến Man City - Ảnh: SunSport

Nếu mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, Enzo sẽ tái hợp thầy cũ Enzo Maresca. Nhà cầm quân Italia từng dẫn dắt Chelsea trước khi kế nhiệm Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện ở Etihad.

Tuy nhiên, tuyển thủ Argentina đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất thương vụ, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào lúc 23h tối nay (giờ Anh).

HLV Xabi Alonso của Chelsea vẫn giữ thái độ kín tiếng lúc được hỏi về tương lai Fernandez, vì tiền vệ này không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Brighton.

"Chúng ta cùng chờ xem. Chelsea luôn muốn điều tốt nhất cho đội bóng và đó là lý do đưa ra quyết định ở trận gặp Luton cũng như hôm nay.

Với bất cứ điều gì có thể xảy ra trước tối thứ Ba, chúng tôi cần theo sát diễn biến.

Đội bóng đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, nhưng tôi tin rằng dù chuyện gì xảy ra, Chelsea vẫn sẽ sở hữu đội hình đủ mạnh để cạnh tranh tại Premier League."

Ở diễn biến khác, Chelsea cũng đã tiến hành đàm phán về khả năng chiêu mộ Manu Kone của Roma.

Tiền vệ được định giá 52 triệu bảng là phương án tiềm năng thay thế Enzo Fernandez nếu ngôi sao Argentina chính thức chuyển sang Man City.