Kết quả bóng đá Champions League 2026/27: Cập nhật liên tục kết quả Champions League mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
|Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|8
|15
|2
|Arsenal
|6
|5
|0
|1
|5
|15
|3
|Brighton
|5
|3
|1
|1
|11
|10
|4
|Brentford
|5
|2
|3
|0
|6
|9
|5
|Leeds
|6
|2
|3
|1
|3
|9
|6
|Liverpool
|5
|2
|3
|0
|3
|9
|7
|Everton
|5
|2
|3
|0
|3
|9
|8
|Hull City
|5
|2
|2
|1
|2
|8
|9
|Newcastle
|5
|2
|2
|1
|0
|8
|10
|Chelsea
|5
|2
|1
|2
|-2
|7
|11
|Ipswich
|5
|2
|0
|3
|-4
|6
|12
|Manchester United
|5
|1
|2
|2
|0
|5
|13
|Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|-1
|5
|14
|Sunderland
|5
|1
|1
|3
|-4
|4
|15
|Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|16
|Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|17
|Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|-2
|3
|18
|Coventry
|5
|1
|0
|4
|-9
|3
|19
|Fulham
|5
|0
|2
|3
|-3
|2
|20
|Tottenham
|5
|0
|2
|3
|-6
|2
- Xuống hạng
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