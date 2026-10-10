Bảng xếp hạng vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 5 5 0 0 8 15
2 Arsenal 6 5 0 1 5 15
3 Brighton 5 3 1 1 11 10
4 Brentford 5 2 3 0 6 9
5 Leeds 6 2 3 1 3 9
6 Liverpool 5 2 3 0 3 9
7 Everton 5 2 3 0 3 9
8 Hull City 5 2 2 1 2 8
9 Newcastle 5 2 2 1 0 8
10 Chelsea 5 2 1 2 -2 7
11 Ipswich 5 2 0 3 -4 6
12 Manchester United 5 1 2 2 0 5
13 Nottingham Forest 5 1 2 2 -1 5
14 Sunderland 5 1 1 3 -4 4
15 Crystal Palace 5 1 1 3 -5 4
16 Aston Villa 5 1 1 3 -5 4
17 Bournemouth 5 0 3 2 -2 3
18 Coventry 5 1 0 4 -9 3
19 Fulham 5 0 2 3 -3 2
20 Tottenham 5 0 2 3 -6 2

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