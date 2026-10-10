Kết quả vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
10/10/2026 18:30:00 Arsenal 2-1  Leeds FPT PLAY
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford FPT PLAY
10/10/2026 21:00:00 Chelsea - Bournemouth FPT PLAY
10/10/2026 21:00:00 Ipswich - Fulham FPT PLAY
10/10/2026 21:00:00 Sunderland - Brighton FPT PLAY
10/10/2026 23:30:00 Manchester United - Tottenham FPT PLAY
11/10/2026 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest FPT PLAY
11/10/2026 20:00:00 Hull City - Everton FPT PLAY
11/10/2026 22:30:00 Liverpool - Manchester City FPT PLAY
13/10/2026 02:00:00 Coventry - Newcastle FPT PLAY