Hai diva NSND Thanh Lam và Mỹ Linh đã có màn hòa giọng đầy nội lực trong "Ôi quê tôi" ở chương trình âm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi".

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang đến không gian âm nhạc thăng hoa, đánh dấu cuộc hội ngộ hiếm có của nhiều thế hệ thầy và trò khoa Thanh nhạc.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tri ân các nhà giáo nhân dịp 20/11. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc - làm tổng Tổng đạo diễn chương trình.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và PGS. Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ dịp 20/11.

Mở đầu đêm diễn, ca khúc Bài ca người giáo viên nhân dân qua phần thể hiện của NSƯT Phương Nga, Sao mai Bích Hồng và Thu Hằng đã gửi gắm lời tri ân sâu sắc tới những người đứng trên bục giảng. Tiếp đó, khán phòng vỡ òa khi 3 nữ giảng viên kỳ cựu là NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh lần đầu tiên đứng chung sân khấu trong nhạc phẩm Nhạc rừng.

Dòng chảy âm nhạc đưa người nghe đi qua những ký ức lịch sử và tình yêu quê hương với Người Hà Nội (NSƯT Phương Nga), Tôi là người thợ lò (Phúc Tiệp), Sông ơi đừng chảy (Anh Thơ) và màn song ca Gửi em ở cuối sông Hồng của NSƯT Việt Hoàn – Anh Thơ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Điểm nhấn xúc động nhất thuộc về sự tái ngộ của 3 nghệ sĩ gạo cội: NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang trong bản tráng ca Bình Trị Thiên khói lửa. Tại phần giao lưu, cả 3 nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào trước sự lớn mạnh của khoa Thanh nhạc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục truyền lửa nghề cho lớp trẻ khi sức khỏe còn cho phép.

Mạch cảm xúc được tiếp nối với chất dân gian đằm thắm qua Trở về (NSƯT Tân Nhàn), Hai quê (NSƯT Tân Nhàn – Thu Hà) và Mùa xuân trên quê hương (Bích Hồng). Khí thế hào hùng hướng tới tương lai được đẩy lên cao trào với Khát vọng (Trọng Tấn) cùng bản mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng do NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng thể hiện.

Ba nghệ sĩ gạo cội: NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang.

Chia sẻ trên sân khấu, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới mái trường đã chắp cánh và tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của họ.

Phần cuối chương trình mở rộng không gian sang màu sắc trữ tình và trẻ trung, cho thấy cá tính đa dạng của các nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện. Sau Tình ca (Lê Anh Dũng) và Hà Nội đêm trở gió (Mỹ Linh), hai diva NSND Thanh Lam và Mỹ Linh đã có màn hòa giọng đầy nội lực trong Ôi quê tôi. NSND Thanh Lam tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng qua Không thể và có thể, trước khi nhường sân khấu cho những sắc thái mới mẻ từ Đào Nguyên Vũ – Thăng Long với hai ca khúc Ngày xưa ơi - Về đi em, Khánh Ly – Nguyễn Trần Trung Quân với Gọi anh và Quang Hà với Ngỡ.

Diva Thanh Lam và Mỹ Linh.

Đêm nhạc khép lại với ca khúc Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai qua giọng hát của hai nữ giảng viên trẻ Thu Hằng và Hương Ly. Chương trình do nhạc sĩ Lưu Hà An làm Giám đốc âm nhạc, TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga chỉ đạo sản xuất, đã khắc họa trọn vẹn sự tiếp nối thế hệ, khẳng định vị thế cái nôi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp hàng đầu cả nước của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: BTC

NSND Quang Thọ trên sàn tập với PGS Tân Nhàn, Tiến sĩ Anh Thơ NSND Quang Thọ, PGS Tân Nhàn, Tiến sĩ Anh Thơ, NSND Hà Thuỷ, NSND Thanh Lam cùng Mỹ Linh và bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn miệt mài tập luyện cho đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”.