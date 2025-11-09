Tối 8/11, trong không gian của Bảo tàng Hà Nội, chương trình nghệ thuật Khoảnh khắc vĩnh đã biến không gian bảo tàng vốn tĩnh lặng thành một sân khấu di sản sống. Nơi đây không còn là nơi trưng bày các hiện vật ngủ yên sau tủ kính, chương trình này trở thành một khởi đầu của sự sáng tạo, nơi quá khứ được tái sinh qua âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn.

Nghệ sĩ Thụy Sĩ Dominique Barthassat biểu diễn tại chương trình.

Tuyên ngôn "Đi sâu vào truyền thống để gặp hiện đại" được thể hiện trọn vẹn qua chuỗi tác phẩm kết hợp âm nhạc, múa và trình diễn thị giác, khi những yếu tố phương Đông được hòa quyện cùng tư duy nghệ thuật đương đại của phương Tây.

Đối thoại xuyên thời gian, kết nối quốc tế

Sự tham gia của nghệ sĩ Thụy Sĩ Dominique Barthassat khi kết hợp với NSƯT Mạnh Hoạch và Xuân Diệu đã mang đến sắc thái âm thanh đương đại châu Âu, hòa quyện cùng nhạc cụ dân gian Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại độc đáo giữa hai nền văn hóa.

Đây là một trong những hoạt động mở rộng hợp tác nghệ thuật trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, không chỉ bằng vẻ đẹp của quá khứ mà bằng sức sáng tạo của hiện tại.

Tuyên ngôn "Đi sâu vào truyền thống để gặp hiện đại" được thể hiện trọn vẹn qua chuỗi tác phẩm.

Các nghệ sĩ đã trình diễn 6 tác phẩm liên hoàn: Khởi thanh - Giao thời - Đồng thanh - Sóng & Hạt - Mộng ảnh - Phản chiếu. Mỗi tác phẩm là một “chương” trong hành trình đi tìm bản thể văn hóa Việt qua thời gian.

Nếu Khởi thanh là lời chào của vũ trụ, thì Phản chiếu là sự soi chiếu của con người hôm nay với tiền nhân; giữa hai điểm đầu cuối ấy, khán giả được dẫn dắt qua hành trình của ký ức, của giao thoa và của tái sinh. Tất cả tạo nên một dòng chảy nghệ thuật không ngừng nghỉ, như chính tinh thần "vĩnh cửu" mà chương trình gửi gắm.

Đứng sau thành công của chương trình là một ê-kíp sáng tạo uy tín trong làng nghệ thuật Việt: Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc - Nguyễn Quốc Hoàng Anh; Tổng biên đạo - NSND Trần Ly Ly; Đạo diễn sân khấu và thiết kế không gian - Hà Nguyên Long...

Động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa

Chia sẻ với PV VietNamNet sau buổi biểu diễn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho biết, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt kể từ khi được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của thế giới (năm 2019).

"Từ đó đến nay, Hà Nội liên tục theo đuổi tinh thần sáng tạo qua nhiều hoạt động, sự kiện khác nhau, lan tỏa thông điệp sáng tạo tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Những chương trình nghệ thuật như hôm nay rất đáng tự hào", ông Sơn chia sẻ.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các sự kiện nghệ thuật kết hợp giữa giai điệu truyền thống Việt Nam và âm hưởng hiện đại quốc tế không chỉ giúp làm mới hình thức thể hiện mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy sáng tạo toàn cầu.

"Điều đáng quý hơn là những chương trình này được thể hiện bởi các bạn trẻ, thế hệ mang trong mình năng lượng, tình yêu và khát vọng sáng tạo. Khi sáng tạo được nuôi dưỡng, nó sẽ lan tỏa và trở thành động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa Thủ đô trong thời gian tới", ông nhấn mạnh.

Ông Sơn tin tưởng, sự kiện lần này sẽ là tiền đề để tiếp tục phát triển khán giả, tạo thêm nhiều dấu ấn và sản phẩm nghệ thuật mới, đa dạng, phong phú hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của giới trẻ trong tương lai.

"Từ đó, văn hóa thực sự trở thành nguồn lực mềm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước", ông Sơn khẳng định.

Nghệ sĩ Dominique Barthassat biểu diễn cùng NSƯT Mạnh Hoạch và Xuân Diệu

Ảnh: Việt Trung