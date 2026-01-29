Sáng 29/1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ.

Với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, chương trình kết nối nhiều điểm cầu trong và ngoài nước từ Trường Sa, Lũng Cú, Tây Nguyên, Cà Mau đến lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cho biết, chương trình là bản giao hưởng mùa xuân, tái hiện hành trình và những thành tựu nổi bật của đất nước, quân đội trong năm 2025, là món quà tinh thần gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc năm mới.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Cung Điền kinh Hà Nội, kết nối với 5 điểm cầu gồm: Đặc khu Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Lô Lô Chải - Lũng Cú (Tuyên Quang), Tây Nguyên (Quân đoàn 34 và Kon Tum), Đất Mũi Cà Mau và khu vực Bentiu (Nam Sudan).

Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả, riêng tại Hà Nội khoảng 6.500 người tham dự. Nội dung được xây dựng thành 7 phần, tạo nên tổng thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện hào khí dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập và trách nhiệm vì hòa bình.

Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ cũng đánh dấu lần đầu tiên 6 chương trình truyền hình lớn của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam được hội tụ trong một chương trình thống nhất, gồm: Đường xuân đất Việt, Sắc xuân biên giới, Xuân Trường Sa, Sắc màu Tết Việt, 12 con giáp và Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài quân đội với nhiều tên tuổi uy tín như NSND Thanh Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca nương Kiều Anh, Quách Mai Thi… góp phần tạo nên chất lượng nghệ thuật cao, hài hòa giữa tính chính luận và cảm xúc.

Bên cạnh đó, chương trình ứng dụng đồng bộ công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, kết hợp biểu diễn trực tiếp, phóng sự, dẫn chuyện và tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Song song với hoạt động ghi hình, ban tổ chức còn xây dựng không gian văn hóa dân tộc tại Cung Điền kinh Hà Nội từ ngày 5/2, gồm 4 khu vực: Đường xuân gốm hoa, Trà xuân đất Việt, Triển lãm gốm sứ kể chuyện lịch sử và Sắc gốm sắc xuân, phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm và check-in dịp Tết.

Chương trình được ghi hình lúc 19h30 ngày 7/2 và phát sóng vào 9h ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số, với thời lượng 150 phút.