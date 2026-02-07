Tối 6/2, trong không gian ấm áp của Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật Giai điệu mùa xuân đã diễn ra như một bản nhạc khép lại năm 2025 đầy dấu ấn, đồng thời mở ra những rung cảm tươi mới cho mùa xuân 2026.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra) cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Quốc Hưng, NSND Bùi Công Duy, NSƯT Bùi Lệ Chi, NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Khánh Ngọc, Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Bảo Yến… Giai điệu mùa xuân đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, sâu lắng và giàu sức lay động.

Mở đầu chương trình là ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, được thể hiện bởi NSND Quốc Hưng và ca sĩ Bảo Yến. Giọng bass trầm ấm, uy nghiêm của NSND Quốc Hưng hòa quyện cùng chất giọng trong trẻo, da diết của Bảo Yến đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ kính yêu vừa thiêng liêng, vừa gần gũi. Từng câu hát vang lên khiến khán phòng lặng đi trong xúc động.

Tiếp nối là Cảm xúc quê hương do NSND Cồ Huy Hùng thể hiện, mang đến không gian hoài niệm, sâu lắng. Tác phẩm như một dòng hồi tưởng nhẹ nhàng, đưa người nghe trở về với những miền ký ức thân thương của đất mẹ.

Với Mẹ yêu con, NSƯT Bùi Lệ Chi không chỉ trình diễn bằng tiếng đàn bầu mà còn truyền tải cả tâm hồn Việt trong từng rung động. Âm thanh mộc mạc, ngân nga như tiếng ru từ thuở ấu thơ, khiến nhiều khán giả không giấu được sự xúc động.

Cũng với cây đàn bầu quen thuộc, Bùi Lệ Chi cùng Lê Thị Ngọc Hà mang đến Ngày hội vùng biên rộn ràng, tươi sáng. Tác phẩm tái hiện không khí sôi động, ấm áp nơi biên cương Tổ quốc, chan chứa niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Ở Chiều Mátxcova, sự kết hợp của NSND Đỗ Quốc Hưng và Bảo Yến tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng, giàu cảm xúc. Bản tình ca Nga quen thuộc được khoác lên màu sắc mới, vừa lãng mạn, vừa da diết như một lời thì thầm giữa mùa xuân Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần trình diễn của NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

Với Hà Nội 12 mùa hoa, nữ ca sĩ đưa khán giả dạo bước qua từng mùa, từng con phố, từng góc nhỏ của Thủ đô bằng giọng hát ngọt ngào, tinh tế. Mỗi nốt nhạc như thấm đẫm hương sắc Hà Nội, vừa dịu dàng, vừa sâu lắng. Trong khi đó, Khúc hát thanh xuân lại mang đến không khí trẻ trung, tươi mới. Phạm Khánh Ngọc thể hiện ca khúc với nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng như lời nhắn gửi về những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ trong năm mới.

Không gian nghệ thuật của Giai điệu mùa xuân trở nên rực rỡ hơn với những tác phẩm khí nhạc và giao hưởng nổi tiếng thế giới. NSND Bùi Công Duy chinh phục khán giả bằng bản Estrellita trên cây violin. Âm thanh réo rắt, mềm mại, khi bay bổng, khi sâu lắng, thể hiện kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc tinh tế của người nghệ sĩ hàng đầu.

Lê Thị Ngọc Hà mang đến sắc màu sôi động với Hungarian Dances No.5, trình diễn đầy năng lượng, mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển, cuốn hút người nghe theo từng nhịp điệu.

Dưới bàn tay chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tỏa sáng với loạt tác phẩm: Masquerade Suite - Waltz, Danzon No.2, Fiddle Faddle.

Những giai điệu waltz lãng mạn, polka rộn ràng cùng tiết tấu vui tươi, phóng khoáng đã mang đến bầu không khí lễ hội tràn đầy sức sống. Khán phòng như được đánh thức bởi âm nhạc, lan tỏa tinh thần hân hoan của những ngày đầu năm mới.

