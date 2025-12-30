Tối 30/12, UBND phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình biểu diễn flyboard trên sông Đồng Nai, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.

Hơn 19h, khu vực ven sông Đồng Nai, đoạn qua phường Trấn Biên, đã chật kín người dân và du khách. Mọi người đều háo hức chờ đợi màn trình diễn flyboard, lần đầu tiên được tổ chức quy mô vào ban đêm trên sông.

Ngay từ phần mở màn, chương trình đã gây ấn tượng với màn bắn pháo hoa trên sông, khiến đông đảo người dân bất ngờ

Tâm điểm của chương trình là những màn nhào lộn trên sông do các vận động viên flyboard chuyên nghiệp thực hiện, như “vũ điệu trên không” ở độ cao hơn 10m. Mỗi pha biểu diễn đều nhận được tiếng vỗ tay và reo hò cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Tiếp đó, khán giả được xem các vận động viên flyboard chuyên nghiệp biểu diễn với ánh sáng rất ấn tượng

Có mặt từ sớm để theo dõi chương trình, chị Minh Anh (ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tận mắt xem flyboard biểu diễn trên sông.

“Màn trình diễn rất đẹp mắt, sôi động và tạo cảm giác hồi hộp. Tôi và gia đình đứng xem từ đầu đến cuối mà vẫn chưa muốn về”, chị Minh Anh chia sẻ.

Nhiều khán giả dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, lưu giữ kỷ niệm về một đêm trình diễn thể thao nước đặc biệt trên sông Đồng Nai

Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi các vận động viên phối hợp cùng nhau nâng lên hình ảnh lá cờ Việt Nam giữa dòng sông. Tiếng vỗ tay vang dội, lá cờ đỏ sao vàng nổi bật, tạo nên điểm nhấn ý nghĩa cho buổi trình diễn.

Theo ban tổ chức, chương trình trình diễn flyboard là một hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng năm mới 2026, trong đó màn bắn pháo hoa tết Dương lịch là điểm nhấn duy nhất của tỉnh Đồng Nai.

Thông qua sự kiện này, địa phương mong muốn từng bước hình thành các hoạt động văn hóa - giải trí gắn với không gian ven sông, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân.