Ngày 26/12, Viện KSND khu vực 6 - Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 11 người để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh giành địa bàn hút hầm cầu.

Công an thu giữ hung khí các đối tượng dùng để đánh nhau. Ảnh: VKS

Theo điều tra ban đầu, Đoàn Văn Hiệu (44 tuổi), Phạm Văn Hoành (39 tuổi) và Trần Hoài An (22 tuổi, cùng trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đều hành nghề hút hầm cầu tại khu vực TP Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Trong quá trình làm ăn, giữa An và nhóm Hiệu, Hoành phát sinh mâu thuẫn do tranh chấp địa bàn hoạt động. Cụ thể, khi An dán tờ rơi quảng cáo dịch vụ thì bị nhóm của Hiệu và Hoành xé bỏ. Ngược lại, An cũng xé tờ rơi quảng cáo của hai người này, dẫn đến việc hai bên thường xuyên chửi bới, thách thức nhau.

Ngày 11/12, An rủ nhóm bạn gồm Nguyễn Khánh Đôn, Đỗ Xuân Tuấn, Nhâm Đại Hùng, Nguyễn Quốc Hào, Nguyễn Trung Hậu, Lê Tuấn Hiệp và Trương Trần Quốc Thắng đến quán cà phê nói chuyện. Tại đây, An kể về mâu thuẫn với Hiệu và Hoành, sau đó gom các tờ rơi quảng cáo của nhóm đối phương bỏ vào túi nylon rồi cùng cả nhóm đến nhà Hiệu.

Khi đến nơi, An ném túi nylon chứa tờ rơi vào nhà Hiệu và chửi bới, dằn mặt. Hai bên xảy ra cãi vã nhưng chưa dẫn đến xô xát, sau đó nhóm của An rời đi.

Đến chiều 13/12, nhân viên của Hiệu gọi điện chửi bới, thách thức nhóm An đến khu vực nghĩa địa Đồi Pháo (phường Đông Gia Nghĩa) để đánh nhau và An đồng ý.

Khoảng 23h cùng ngày, nhóm của An mang theo nhiều hung khí như dao, rựa, kiếm, súng và bom xăng, kéo đến khu nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng, nơi ở của Nguyễn Phú Công (tức Công “nhỏ”, nhân viên của Hiệu).

Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến trên dải phân cách giữa đường, dùng hung khí tấn công nhau, la hét, chửi bới gây náo loạn khu dân cư. Quá trình xô xát còn gây cháy tại khu vực trước nhà dân ven đường.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.