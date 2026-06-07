Chưa tinh gọn số lượng đơn vị hành chính

Theo báo cáo do Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái ký, sau 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện tỉnh có 166 xã, phường, là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ hai cả nước (sau TPHCM). Vì vậy, bộ máy vẫn chưa thực sự tinh gọn, còn nhiều đầu mối trực thuộc, gây áp lực lên công tác quản lý của chính quyền và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Số lượng đơn vị hành chính vẫn chưa thực sự tinh gọn. Ảnh: Lê Dương

Quy mô đơn vị hành chính cấp xã còn nhỏ, gây nhiều khó khăn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm phân tán nguồn nhân lực và tài nguyên của địa phương.

Một số xã, phường không có đủ quỹ đất và không gian phát triển nên việc bố trí các công trình đầu mối, khu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn còn hạn chế. Đối với các phường có diện tích nhỏ, việc thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới cũng gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực cũ và mới chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Đối với các xã miền núi, hơn 90% diện tích là đồi núi, địa hình chia cắt, phần diện tích đất đồng bằng còn lại manh mún, phân tán nên gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã lớn cũng dẫn đến bộ máy cồng kềnh, làm tăng chi phí thường xuyên, chi phí nhân sự cũng như kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhiều kiến nghị, đề xuất với Trung ương

Từ thực tế triển khai tại địa phương trong 1 năm qua, tỉnh Thanh Hóa có 8 đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Đầu tiên, để tạo không gian, nguồn lực, dư địa phát triển đồng thời tinh gọn bộ máy, tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước, tỉnh đề nghị Trung ương xem xét cho tỉnh nghiên cứu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do hiện nay quy mô bình quân về diện tích và dân số của nhiều xã còn thấp so với bình quân chung của cả nước, chia cắt về không gian phát triển, hạ tầng, khu kinh tế..., ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, quản lý và thu hút đầu tư.

Thanh Hóa kiến nghị Trung ương nhiều nội dung sau 1 năm hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể về: phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp xã; quy trình giám sát đầu tư công ở cấp xã; tăng số lượng đại biểu HĐND cấp xã để bảo đảm cơ cấu tổ chức các ban chuyên trách. Đồng thời, tỉnh đề nghị hỗ trợ nguồn lực, định hướng chuyển giao công nghệ để thực hiện thí điểm toàn diện Đề án HĐND số tại cấp cơ sở, làm tiền đề tổng kết, nhân rộng.

Tỉnh cũng đề nghị xem xét việc tổ chức lại Ban Xây dựng Đảng cấp xã theo hướng tách thành Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo - Dân vận nhằm nâng cao tính chuyên môn hóa, tăng hiệu quả tham mưu và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong tình hình mới, đồng bộ với tổ chức bộ máy cấp tỉnh.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu cho chủ trương bổ sung phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, như thành lập thanh tra cấp xã hoặc bố trí đội ngũ thanh tra viên ở phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bổ sung Phòng Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND cấp xã.

Tỉnh đề nghị Trung ương quy định cụ thể về số lượng cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp phó không kiêm chức vụ trưởng ban cơ quan MTTQ tỉnh, tăng số lượng cấp phó đối với các ban, đơn vị trong cơ quan; tăng khung biên chế cán bộ cơ quan MTTQ cấp xã lên từ 10-15 người tùy địa bàn...

Bên cạnh đó là đề nghị Trung ương sớm giao biên chế năm 2026 và giai đoạn 2026-2031, trong đó giao đủ biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục cho tỉnh.

Tỉnh cũng mong muốn Trung ương tiếp tục có văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, để các cấp dễ tổ chức triển khai thực hiện trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong tình hình mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có một số phường, xã bố trí thêm các địa điểm tiếp nhận hồ sơ (như phường Hạc Thành, phường Đông Sơn…). Tuy nhiên, các đơn vị chưa làm được con dấu thứ 2 nên trong quá trình giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân còn bất cập. Do đó, tỉnh đề nghị Trung ương sớm có quy định về sử dụng con dấu thứ 2 cho các tổ chức này.