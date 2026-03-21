Con gái nhiều lần gọi điện bảo mẹ lên chơi, thông gia cũng nhắn lời mời, nhưng lần nào tôi cũng khéo léo từ chối, một phần vì tôi say xe, phần khác là vì ngại.

Tôi ngại mình quê mùa, già cả, lên đó không biết dùng bếp từ, không biết bật điều hòa, không biết nói chuyện sao cho phải phép. Tôi sợ mình lóng ngóng lại làm phiền con, phiền thông gia...

Nhưng lần này thì khác. Con gái tôi sinh em bé và tôi là bà ngoại phải có mặt để chăm sóc con, cháu.

Tôi quyết định đi. Chiều hôm trước, tôi ra vườn, lựa những củ khoai lang đẹp nhất rồi xếp vào giỏ. Đó là món con tôi thích từ nhỏ.

Ảnh minh họa: FP

Chồng tôi thấy vậy thì cản: “Bà mang khoai đi làm gì? Nhà người ta ở phố, thiếu gì thứ ngon. Khoai lang dính đất cát thế kia, họ nhìn lại không vui, ảnh hưởng đến con gái mình thì sao?”.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Thì mình có gì mang nấy. Con mình thích ăn khoai nhà trồng mà”.

Ông lắc đầu, còn tôi vẫn quyết xách giỏ khoai theo.

Suốt quãng đường đi, tôi cứ thấp thỏm. Nhìn giỏ khoai dưới chân, tôi lại thấy lo. Không biết mình làm vậy có phải là dại không? “Lỡ thông gia thấy mình quê mùa, họ coi thường thì sao? Lỡ con gái vì thế mà khó xử thì sao?”, những suy nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Đến nơi, đứng trước căn nhà to lớn, tôi càng run. Tay xách giỏ khoai bỗng thấy nặng trĩu.

Cửa vừa mở, thông gia đã tươi cười đón tôi vào. Chưa kịp nói gì, tôi đã lúng túng đưa giỏ khoai ra: “Tôi… có ít khoai nhà trồng, mang lên biếu ông bà với các cháu, là chút quà quê, chút tấm lòng…”.

Tôi chưa nói hết câu thì bà thông gia đã đón lấy, mắt sáng lên: “Ôi, khoai nhà trồng à bà, quý quá! Tôi cũng thích ăn khoai luộc lắm. Nếu biết trước, tôi sẽ nhờ bà hái giúp tôi ít ngọn rau khoai, tôi thích ăn món đó xào tỏi vô cùng”.

Bà gọi chồng mình ra, vui vẻ khoe như vừa nhận được món quà gì đó rất đặc biệt. Ông thông gia cũng cười, nói: “Của nhà trồng được có khác, nhìn là biết ngon rồi”.

Ông bà thông gia không hề tỏ ra khó chịu, càng không chê bai. Ngược lại, họ trân trọng giỏ khoai của tôi, khiến tôi bất ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, bà thông gia còn cẩn thận mang khoai vào rửa, rồi nói sẽ luộc ngay để cả nhà cùng ăn. Bà quay sang tôi: “Chị ngồi nghỉ đi một chút rồi lên phòng chơi với cháu, đi đường xa chắc mệt. Chị ở đây cứ tự nhiên như ở nhà nhé”.

Câu nói ấy làm tôi xúc động.

Tôi nhìn quanh căn nhà rộng rãi, hiện đại, nhưng không còn thấy mình lạc lõng như đã tưởng. Con gái tôi từ trên phòng bế con xuống, mắt rưng rưng: “Mẹ lên thật rồi!...".

Tôi nhìn con, ôm cháu mà xúc động, rơi nước mắt.

Hóa ra, điều tôi sợ bấy lâu nay lại không hề tồn tại. Sự giàu có không làm họ xa cách, mà ngược lại, họ đối xử rất chân thành, tử tế với chúng tôi.

Bữa cơm hôm ấy thật vui. Thông gia giữ tôi lại chơi vài tuần để tiện chăm cháu, nhưng tôi chỉ ở thêm 1 ngày và mọi sự gửi gắm hết ông bà thông gia. Biết tôi ngại ở chung nhà nên họ cũng vui vẻ đưa tôi về, còn không quên dặn “khi nào rảnh chị lại lên chơi với cháu”.

Nghe những lời ấy, tôi biết, con gái mình đã chọn được một gia đình tốt để làm dâu...

Độc giả giấu tên

