Trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận các trường hợp say nắng, say nóng, sốc nhiệt do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Cụ thể, ông N.B.K (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) gặt lúa liên tục ngoài trời nắng khoảng 2 giờ thì xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau mỏi toàn thân nên được đưa đi cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị say nắng, say nóng. Bệnh nhân nhanh chóng được bù nước, điện giải và làm mát cơ thể. Sau khoảng một giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo trở lại, tình trạng co quắp tay chân và đau nhức giảm rõ rệt.

Trường hợp thứ hai có diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Người bệnh là ông L.T.K (69 tuổi, ở Thổ Tang, Phú Thọ), được đưa vào viện sau khi choáng ngất lúc thu hoạch lúa ngoài đồng.

Bệnh nhân đang được theo dõi sát sao. Ảnh: BVCC.

Theo bệnh viện, người bệnh được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thân nhiệt tăng tới 41-42 độ C, huyết áp phải phụ thuộc thuốc vận mạch và tiểu ít. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng.

Ngay sau đó, người bệnh được hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng vẫn rất nặng và đang tiếp tục được điều trị tích cực.

Theo Bác sĩ Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới trời nắng nóng khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.

“Khi thân nhiệt tăng quá mức, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời”, bác sĩ Luật cảnh báo.

Các dấu hiệu thường gặp của say nắng, say nóng và sốc nhiệt gồm mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn, rối loạn ý thức, sốt cao trên 39-40 độ C, thậm chí lơ mơ hoặc hôn mê.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10-16h, uống đủ nước và bổ sung điện giải khi lao động trong môi trường nóng bức. Đồng thời cần mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, tránh làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng gay gắt.

