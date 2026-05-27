Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa, nhiều thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Giữa cái nóng hầm hập ấy, áp lực không chỉ đè nặng lên người lao động ngoài trời mà còn bủa vây các bệnh viện tuyến cuối, nơi hàng nghìn bệnh nhân và người nhà phải chờ khám mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, khu vực ngoài Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ những ngày này luôn đông kín người. Nhiều người nhà bệnh nhân ngồi chờ ở hành lang hay dưới mái che để tránh nắng.

Người nhà chờ bệnh nhân, họ mang theo quạt tích điện để chống nóng. Ảnh: PV

Ông N.V.H. (Bắc Ninh) có mẹ đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ cho biết suốt nhiều ngày qua, 3 anh em thay nhau túc trực ngoài hành lang bệnh viện.

“Mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng chẳng ai dám rời viện vì sợ có việc bất ngờ. Mấy hôm nay nóng quá, gia đình phải mua thêm quạt tích điện để hạ nhiệt”, ông H. nói.

Tại khu khám bệnh nhi, chị Thu Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con đi khám từ sáng sớm để tránh nắng nhưng đến gần trưa vẫn choáng váng vì nhiệt độ quá cao.

“Đứng trước quạt mà người vẫn nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại cả mẹ lẫn con. Có lúc tôi bế con chạy qua bãi xe dưới trời nắng mà tay chân bủn rủn, hoa mắt”, chị kể.

Để giảm áp lực trong cao điểm nắng nóng, Bệnh viện Bạch Mai tăng cường vận hành hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng máy phun sương và cung cấp nước uống miễn phí tại các khu vực khám bệnh. Bên trong khu khám có bố trí quạt điện, phòng bệnh điều hòa 24/24. Đặc biệt, đã hướng dẫn người bệnh cài đặt ứng dụng BachMaicare để quá trình khám thuận tiện hơn, điện thoại tự “báo tin”, người bệnh không cần ngồi chờ kết quả.

Tại Bệnh viện K, để giảm cảnh chờ đợi giữa thời tiết oi bức, bệnh viện triển khai đón tiếp người bệnh từ rất sớm. Cơ sở Tân Triều bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ 5h sáng và khám bệnh từ 6h; hai cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp cũng mở cửa từ 6h sáng mỗi ngày.

Riêng cơ sở Quán Sứ triển khai đặt lịch khám theo yêu cầu qua tổng đài, giúp người bệnh đến đúng khung giờ hẹn thay vì phải xếp hàng từ sớm. Bệnh viện đồng thời bố trí 33 bàn khám tại cơ sở chính và 18 bàn khám tại hai cơ sở còn lại để rút ngắn thời gian chờ.

Bệnh viện K triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ bệnh nhân và người nhà trong thời điểm nắng nóng. Ảnh: PV.

Tại các khu khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, nhân viên được tăng cường để hướng dẫn người bệnh di chuyển nhanh hơn, giảm tình trạng ùn ứ. Hệ thống lấy số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR trả kết quả xét nghiệm cũng được triển khai đồng bộ, giúp người bệnh hạn chế phải đứng chờ lâu trong môi trường nóng bức.

Ở các khu điều trị nội trú, bệnh viện bố trí nước uống miễn phí, cây nước nóng lạnh phục vụ bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi và bệnh nhân sau phẫu thuật cần dùng nước ấm hoặc pha sữa. Nhiều người bệnh và người nhà cho biết họ gần như không dám bước ra ngoài khu vực có mái che vì cái nóng ngoài trời quá ngột ngạt.

