Hiện tại, việc tìm được một mẫu xe vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ là điều không hề dễ dàng. Cộng thêm việc khấu hao nhanh và chi phí nuôi xe ngày càng tăng, không ít người bắt đầu tìm đến thị trường xe đã qua sử dụng như một giải pháp hợp lý hơn.

Những chiếc xe ra đời từ thập niên 2000 được xem là "thời kỳ vàng" khi nhiều hãng xe tập trung vào sự bền bỉ và tính thực dụng. Ảnh minh họa

Thực tế, xe đã qua sử dụng không chỉ mang lại mức giá mềm hơn mà còn giúp người mua tiết kiệm đáng kể nếu chọn đúng những mẫu xe cũ có độ tin cậy cao. Đặc biệt, những chiếc xe ra đời từ thập niên 2000 được xem là "thời kỳ vàng" khi nhiều hãng xe tập trung vào sự bền bỉ và tính thực dụng.

Điều đó giải thích vì sao nhiều mẫu xe đời đã hơn 15, thậm chí 20 năm tuổi, vẫn được săn lùng trên thị trường xe cũ nhờ khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Dưới đây là 5 mẫu xe cũ đáng tin cậy từ những năm 2000, những cái tên đã chứng minh giá trị qua năm tháng.

Toyota Camry 2002 - Biểu tượng của sự "ăn chắc mặc bền"

Nhắc đến một mẫu xe mang tính biểu tượng về độ bền, không thể bỏ qua Toyota Camry 2002. Đây là thế hệ thứ 5 và cũng là một trong những mẫu Camry thành công nhất lịch sử.

Dù ra đời cách đây hơn hai thập kỷ, mẫu sedan cỡ D này của Toyota vẫn thường xuyên được khen ngợi vì khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng cực thấp, giúp nhiều chủ xe tiết kiệm được một khoản tiền lớn trong những năm qua.

Dựa trên dữ liệu đánh giá của người dùng trên trên trang mua bán xe Cars.com và trang chuyên nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB), Toyota Camry 2002 đạt độ tin cậy 4,8/5 sao. Với động cơ I4 2.4L công suất 157 mã lực, Camry đủ mạnh cho nhu cầu sử dụng hằng ngày nhưng lại vô cùng tiết kiệm, chỉ 9,8L/100km.

Chính độ bền bỉ theo năm tháng đã khiến Camry trở thành một trong những chiếc sedan cũ đáng mua nhất, đặc biệt với những ai sẵn sàng hy sinh một số tiện nghi hiện đại để đổi lấy sự “ăn chắc mặc bền”.

Hyundai Sonata 2007 - Cân bằng giữa tiện nghi và độ tin cậy

Một mẫu sedan cỡ D khác là Hyundai Sonata 2007cũng được đánh giá cao về sự thoải mái, vận hành ổn định và ít hỏng vặt. Đây là thời điểm Hyundai đang dần khẳng định tên tuổi, và Sonata thế hệ thứ 4 chính là minh chứng.

Theo KBB, mẫu sedan cỡ trung này của Hyundai đã nhận được điểm số 4,7/5 sao từ chủ sở hữu. Còn dữ liệu của tổ chức J.D. Power cũng cho điểm độ tin cậy vững chắc của chiếc xe là 83/100. Một số người đánh giá thậm chí còn nói rằng đây là chiếc xe đáng tin cậy nhất mà họ từng sở hữu.

Với động cơ 2.4L công suất 162 mã lực, Sonata mang đến sự cân bằng tốt hơn giữa sức mạnh, độ bền và mức tiêu thụ nhiên liệu (9,4L/100km). Nếu muốn nhiều sức mạnh hơn, bản V6 3.3L với 234 mã lực mang đến trải nghiệm ấn tượng hơn, dù mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn đôi chút.

Dù lựa chọn cấu hình nào, Sonata 2007 vẫn là một trong những chiếc sedan cỡ trung đáng tin cậy nhất mà người dùng có thể tìm thấy từ giai đoạn đó.

Toyota Corolla 2008 - Cỗ máy "đổ xăng là chạy"

Sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến một trong những đại diện tiêu biểu nhất về độ tin cậy - Toyota Corolla 2008. Dù không mang lại cảm giác lái phấn khích, nhưng chiếc sedan cỡ C này lại đem đến sự yên tâm gần như tuyệt đối, trở thành biểu tượng cho sự thực dụng và bền bỉ, với chi phí bảo dưỡng hàng năm rất thấp, chưa đến 300 USD (8 triệu đồng).

Với động cơ I4 1.8L gần như “không biết hỏng” và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ khoảng 7,6L/100km, Toyota Corolla 2008 thực sự là một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo cho những ai chỉ cần một chiếc xe “đổ xăng là chạy”.

Theo đánh giá của Cars.com, Corolla 2008 đạt điểm trung bình 4,7/5 sao về độ tin cậy, nhiều chủ sở hữu không ngừng khen ngợi độ tin cậy của chiếc xe này. Trên thị trường xe cũ, mức giá khoảng 5.000 USD (132 triệu đồng) lại càng khiến nó trở nên hấp dẫn.

Honda CR-V 2009 - Chiếc SUV thực dụng cho mọi gia đình

Đối với những ai muốn tìm một chiếc xe SUV đáng tin cậy và bền bỉ, Honda CR-V 2009 luôn nằm trong danh sách ưu tiên. Đời xe 2009 thuộc hệ thứ 3 của dòng xe này được đánh giá là một trong những năm tốt nhất về độ tin cậy. Kết quả đánh giá của KBB cho thấy CR-V 2009 đạt 4,5/5 sao, trong khi J.D. Power chấm điểm số 83/100 trong cùng hạng mục.

Mẫu xe này ghi điểm nhờ thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi và động cơ 2.4L bền bỉ kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh giúp CR-V thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện đường sá. Điểm đáng chú ý là CR-V 2009 vẫn giữ mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 10,23L/100km, hợp lý so với một mẫu xe SUV, khiến nó trở thành lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn tiện dụng cho gia đình.

Lexus IS 2009 - Khi sự sang trọng song hành cùng độ bền

Nếu muốn trải nghiệm cao cấp hơn mà vẫn không đánh mất sự bền bỉ, Lexus IS 2009 chính là cái tên đáng lưu tâm. Dưới vỏ bọc của một chiếc sedan hạng sang, IS vẫn mang DNA bền bỉ của Toyota. Với động cơ V6 2.5L sản sinh 204 mã lực, IS không chỉ mang lại khả năng vận hành mượt mà mà còn đem đến sự tinh tế trong từng chi tiết nội thất.

Người dùng đánh giá cao cảm giác lái thể thao, sự sang trọng vừa đủ và đặc biệt là độ bền hiếm thấy ở một mẫu xe sang đã hơn 15 năm tuổi. Lexus IS 2009 cho thấy rằng sự sang trọng không nhất thiết phải đi kèm với nỗi lo hỏng vặt hay chi phí vận hành đắt đỏ. Theo đánh giá của chủ sở hữu trên Cars.com, phiên bản tiêu chuẩn của Lexus IS 250 2009 mang lại độ tin cậy tuyệt vời khi đạt 4,8/5 sao.

Nhìn chung, dù công nghệ xe hơi đã thay đổi rất nhiều trong hơn hai thập kỷ qua, những mẫu xe kể trên vẫn là minh chứng cho thấy độ tin cậy và chi phí hợp lý mới là yếu tố quyết định để một chiếc xe cũ trở nên đáng mua.

Trong thời điểm hiện tại, chúng chính là câu trả lời thuyết phục cho những ai muốn tìm một chiếc xe gắn bó lâu dài mà không phải lo lắng về việc "ra vào" xưởng sửa chữa.

(Theo Cars.com, KBB, J.D. Power)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!