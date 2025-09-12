Bất kỳ thay đổi nào về hiệu suất đều đi kèm sự đánh đổi. Gắn thêm lều nóc, bánh xe ngoại cỡ hay dàn âm thanh khủng, tất cả đều ảnh hưởng đến trọng lượng, mức tiêu hao nhiên liệu, hoặc thậm chí gây quá tải hệ thống điện. Với động cơ, điều này cũng không ngoại lệ.

Nếu độ xe không đúng cách, bạn có thể biến xế yêu thành "cỗ máy ngốn tiền". Ảnh: Ngô Minh

Trao đổi với VietNamnet, anh Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc trung tâm dịch vụ độ xe ô tô PAC (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Khi tăng công suất, đồng nghĩa bạn đang đặt gánh nặng lớn hơn lên hàng loạt chi tiết, bộ phận ô tô vốn chỉ được thiết kế để chịu mức công suất tiêu chuẩn từ nhà máy."

Vì vậy, nếu không tính toán kỹ lưỡng và nâng cấp đúng theo yêu cầu kỹ thuật, việc độ xe có thể biến xế cưng của bạn thành một “cỗ máy ngốn tiền” vì hỏng hóc liên miên, anh Trung nhấn mạnh.

Dưới đây là những bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất được chuyên gia này khuyến cáo khi bạn có ý định nâng cấp công suất động cơ.

Bộ tăng áp turbo

Việc tăng công suất động cơ, dù bằng phương pháp remap ECU, nâng cấp phần cứng đều sẽ trực tiếp gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến bộ tăng áp turbo (nếu có) do bộ phận này phải hoạt động ở cường độ cao hơn, vượt qua giới hạn thiết kế ban đầu.

Bộ tăng áp turbo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nâng cấp công suất động cơ quá mức. Ảnh: Vivid Racing

Để giảm thiểu những rủi ro cả về hiệu suất lẫn độ bền, việc tăng công suất động cơ cần được thực hiện một cách đồng bộ, bao gồm việc nâng cấp hệ thống làm mát lớn hơn, cải thiện hệ thống bôi trơn, sử dụng các bộ phận turbo tăng áp được gia cố và quan trọng nhất là phải được tinh chỉnh bởi những kỹ thuật viên có chuyên môn cao.

Bộ ly hợp

Cụm ly hợp nguyên bản (gồm đĩa ly hợp, bàn ép ly hợp và vòng bi cắt ly hợp) chỉ được thiết kế để chịu tải theo thông số nhà sản xuất. Khi mô-men xoắn tăng cao, hiện tượng trượt ly hợp, mòn lớp bố hay khó sang số sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Độ công suất, chủ xe nên nâng cấp sang đĩa ly hợp hiệu suất cao. Ảnh: Ngô Minh

Đối với những bản độ xe lên công suất lớn, chủ xe nên nâng cấp sang đĩa ly hợp hiệu suất cao. Còn nếu chỉ nâng cấp nhẹ, chủ xe cần chuẩn bị tinh thần thay ly hợp thường xuyên hơn. Đồng thời hãy kiểm tra cả bánh đà để xem nó có hoạt động tốt không.

Vòng bi bánh xe ô tô

Vòng bi bánh xe là bộ phận ô tô được ít người để ý nhưng nó phải gánh toàn bộ trọng lượng xe và lực phát sinh khi tăng tốc, phanh hay ôm cua. Khi công suất tăng, tải trọng cũng tăng theo, khiến vòng bi này dễ hỏng. Các dấu hiệu thường gặp của bộ phận này bị hỏng bao gồm tiếng ù lớn phát ra từ bánh xe khi tăng tốc và cảm nhận được rung động từ vô lăng.

Vòng bi bánh xe phải gánh toàn bộ trọng lượng xe và lực phát sinh khi tăng tốc, phanh hay ôm cua. Ảnh: Ngô Minh

Mặc dù thiết kế tương đối đơn giản, nhưng vòng bi bánh xe hiện đại là loại kín và không thể bôi trơn lại được, cách xử lý duy nhất khi hỏng là thay mới. Nếu bỏ qua, nguy cơ bánh xe rời khỏi trục gây mất an toàn là rất lớn. Để ngăn ngừa điều này xảy ra, hãy nhờ thợ máy kiểm tra và sửa chữa.

Hộp số

Khi tăng công suất động cơ, việc lái xe sẽ trở nên phấn khích hơn rất nhiều. Điều này vô hình trung gây áp lực đáng kể lên bộ đồng tốc và bánh răng trong hộp số trong hộp số khi phải gánh thêm mô-men xoắn vượt xa thiết kế ban đầu. Hệ quả thường gặp là bộ đồng tốc bị mòn, khó chuyển số, tiếng rít lớn hoặc lục cục khi chuyển số.

Hộp số là bộ phận có chi phí sửa chữa đắt đỏ nếu bị hỏng hóc. Ảnh: Slashgear

Đây là một trong những hỏng hóc ô tô tốn kém nhất, vì vậy bạn cần bảo dưỡng xe định kỳ thường xuyên hơn. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn phải đưa xe đến gara ô tô ngay lập tức để thợ máy chuyên nghiệp kiểm tra, tránh hư hỏng nặng hơn.

Trục truyền động

Trục truyền động (xe dẫn động cầu sau - RWD) hay trục láp (xe dẫn động cầu trước - FWD) đều là mắt xích quan trọng để truyền trực tiếp sức mạnh từ hộp số đến bánh xe. Do đó, việc điều chỉnh hiệu suất đáng kể có thể ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của các bộ phận này.

Việc tăng công suất động cơ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của trục truyền động. Ảnh: Ngô Minh

Các dấu hiệu hỏng có thể nhận biết được, bao gồm tiếng kêu lạch cạch khi tăng tốc, rung lắc mạnh, hoặc giật khi sang số. Chủ xe nên kiểm tra định kỳ, thay mỡ cho khớp trục láp và thay mới khớp chữ thập khi có dấu hiệu hư hỏng.

Hệ thống treo

Sức mạnh động cơ lớn sẽ trở nên vô nghĩa nếu hệ thống treo không đủ khả năng kiểm soát. Các bộ phận như lò xo, giảm xóc, các thanh giằng nguyên bản sẽ phải chịu tải nặng hơn khi tăng tốc, dễ “chạm đáy” khi vào cua tốc độ cao, trong khi lốp du lịch thường không đáp ứng độ bám cần thiết.

Muốn xe ổn định, chủ xe cần nâng cấp giảm xóc, lò xo hiệu suất cao cùng với lốp bám đường tốt. Ảnh: Ngô Minh

Điều này có thể làm chúng bị mài mòn nhanh hơn, gây ra tiếng kêu và làm giảm khả năng kiểm soát xe. Muốn xe ổn định, chủ xe cần nâng cấp giảm xóc, lò xo hiệu suất cao cùng với lốp bám đường tốt. Bên cạnh đó, khớp bi, thanh cân bằng và cao su chân treo cũng cần được theo dõi kỹ lưỡng.

Hệ thống phanh

Động cơ mạnh hơn đồng nghĩa tốc độ cao hơn và đòi hỏi có khả năng dừng lại tốt hơn. Đây là yếu tố an toàn cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, hệ thông phanh nguyên bản thường không đủ để kiểm soát, dẫn đến giảm hiệu quả phanh, khiến má phanh nhanh mòn, đĩa phanh cong. Trường hợp xấu nhất là làm giảm hoặc mất hoàn toàn hiệu quả phanh do quá nhiệt.

Nâng cấp hệ thống phanh là hạng mục bắt buộc đầu tiên khi độ xe. Ảnh: ECS Tunning

Đây là hạng mục bắt buộc nâng cấp đầu tiên khi độ xe để tăng công suất động cơ. Giải pháp nâng cấp tốt nhất cho hệ thống phanh là bộ phanh hiệu suất cao gồm đĩa lớn, cùm phanh nhiều piston để tăng lực kẹp và dây phanh bện thép không gỉ để tăng lực phanh và chống giãn nở.

Nhìn chung, việc tăng công suất động cơ giúp xe mạnh mẽ, phấn khích hơn, nhưng đồng thời cũng đặt gánh nặng lên nhiều chi tiết cơ khí dẫn đến rủi ro hỏng hóc nếu không chuẩn bị kỹ. Vì thế, chuyên gia độ xe Đỗ Hoàng Trung đã đưa ra một số lưu ý dành cho các chủ xe như sau:

- Tham khảo thợ độ uy tín để chọn giải pháp phù hợp.

- Cân bằng giữa sức mạnh và độ bền, không chạy theo con số.

- Bảo dưỡng định kỳ để kéo dài tuổi thọ các chi tiết chịu tải nặng, cũng như kịp thời phát hiện và thay thế phụ tùng ô tô bị hao mòn.

Tham khảo các trung tâm độ xe uy tín để kỹ thuật có thể chọn giải pháp phù hợp cho chiếc xe của bạn. Ảnh: Ngô Minh

Một chiếc xe hiệu suất cao đáng tin cậy không chỉ nằm ở động cơ mạnh mẽ, mà còn ở việc chuẩn bị đầy đủ hệ thống hỗ trợ – từ treo, phanh, truyền động cho đến vòng bi bánh xe. Hãy đầu tư đúng chỗ để tận hưởng cảm giác lái, thay vì “ăn dầm nằm dề” trong gara sửa chữa.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!