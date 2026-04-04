Không ít người vẫn đều đặn đưa xe tới đại lý bảo dưỡng, đặt trọn niềm tin rằng phương tiện của mình sẽ được chăm sóc bài bản và chuyên nghiệp. Thế nhưng, đằng sau sự yên tâm đó cũng là một thực tế rằng khó ai có thể nâng niu chiếc xe của khách như chính tài sản của họ.

Và có lẽ, người phụ nữ tại Memphis đã thấm thía điều này theo cách không ai mong muốn, khi giao chiếc C 300 của mình cho đại lý Mercedes-Benz of Collierville ở thành phố Memphis (bang Tennessee, Mỹ).

Theo chia sẻ, bà Kimberly Porter đưa chiếc xe sang Mercedes-Benz C300 tới đại lý sau khi xe gặp trục trặc, nghi do nhiên liệu kém chất lượng. Sự cố bắt đầu từ giữa tháng 12/2025 khi xe vận hành bất ổn trên cao tốc ngay sau khi đổ đầy bình. Tuy nhiên, đến ngày 16/1/2026, chiếc xe vẫn chưa được xử lý xong.

Sau đó không lâu, hệ thống định vị GPS trên xe bất ngờ gửi cảnh báo tới điện thoại của chủ xe. Dữ liệu cho thấy chiếc xe rời khỏi đại lý vào khoảng 18h.

Ban đầu, nữ chủ xe nghi ngờ lỗi hệ thống phần mềm nhưng cảnh báo tiếp theo cho thấy, xe đang di chuyển ngoài đường. Lộ trình chiếc xe di chuyển sau đó dẫn tới một nhà hàng tại Cordova, ngoại ô Memphis, rồi tiếp tục xuất hiện tại một quán bar khác sau nửa đêm.

Nghi có dấu hiệu bất thường, bà Porter lập tức lái chiếc xe do đại lý cho mượn tới địa điểm trên GPS để làm rõ. Tại đây, nữ chủ xe bàng hoàng nhận ra chiếc C300 của mình đang đỗ trong bãi xe trước quán bar. Sau đó, bà Porter đã sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa, đồng thời trình báo cảnh sát vì cho rằng xe bị đánh cắp.

Tuy nhiên, kiểm tra ban đầu lại phát hiện trong xe có áo khoác cùng giấy tờ tùy thân mang tên Derrick Nguyen, một nhân viên của chính đại lý. Theo lời bà Porter, một cảnh sát đã nhận ra danh tính này và xác nhận người trên làm việc tại đây. Ngay sau đó, Nguyen bị cảnh sát đưa ra khỏi quán bar trong tình hai tay bị còng lại.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, người này khai đã được phép sử dụng xe, song phía quản lý dịch vụ của đại lý phủ nhận. Hồ sơ cho thấy Nguyen bị bắt với cáo buộc trộm cắp tài sản và có dấu hiệu say xỉn tại thời điểm bị tạm giữ.

Sau vụ việc, bà Porter đã khởi kiện dân sự đối với cá nhân liên quan và đại lý Mercedes-Benz of Collierville. Không dừng lại ở đó, khách hàng này còn phản ánh việc bị đại lý gây áp lực để sớm phải trả lại chiếc xe mà họ cho mượn.

Vụ việc chưa khép lại, nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn khi giao phương tiện cho bên thứ ba, kể cả tại các cơ sở dịch vụ chính hãng.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận. Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!