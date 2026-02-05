TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mai (SN 1974) và 9 đồng phạm vào sáng 5/2. Các bị cáo bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Hải.

​Theo cáo trạng, các bị cáo Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vĩnh đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Mai (trú phường Hạc Thành) từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2025. Tổng số tiền giao dịch là hơn 3,074 tỷ đồng thông qua trung gian Trần Văn Quang.

​Mục đích của việc đưa tiền là để nhờ Mai tác động lực lượng chức năng, giúp 66 chuyến xe chở gỗ từ Lào về Việt Nam không bị xử lý.

Đối tượng Mạnh "gỗ". Ảnh: CACC

​Cơ quan tố tụng xác định Mai đã nhận tiền để môi giới hối lộ. Tuy nhiên, bị cáo chỉ chi 36,5 triệu đồng cho các cán bộ kiểm lâm và chiếm hưởng cá nhân hơn 3 tỷ đồng.

​Trong nhóm cán bộ bị truy tố, Phạm Văn Biên (cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn) bị cáo buộc nhận hối lộ 27,5 triệu đồng để bỏ qua 66 xe gỗ. Nguyễn Hữu Hậu (cựu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn) nhận trực tiếp 6 triệu đồng.

​Ngoài ra, hai bị cáo Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn bị cáo buộc nhận 12 triệu đồng từ Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh “quạ”) để bỏ qua cho 2 xe chở gỗ.